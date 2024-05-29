Кишеньки з буряка: рецепт цікавої та смачної закуски (відео)
Оригінальна закуска нікого не залишить байдужим і стане хітом будь-якого столу.
Кишеньки з буряка — чудова закуска на святковий стіл. Вона має яскравий і незвичний вигляд і безсумнівно зацікавить гостей, а потім і підкорить своїм смаком. Як приготувати цю незвичайну страву, розповіла і показала кулінарна блогерка під ніком zefirka_recipes.
Кишеньки з буряка
Інгредієнти:
- відварений червоний буряк;
- сир (щось типу фети);
- плавлений вершковий сир;
- чорнослив;
- спеції за бажанням і смаком;
- горіхи.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно приготувати начинку. Для цього в глибокій мисці змішати фету, плавлений сирок (можна і без нього), шматочки чорносливу, спеції за смаком.
Буряк відварити, нарізати, як показано на відео, сформувавши таким чином кишеньку.
У кожен із них покласти начинку й обваляти в подрібнених горішках.
Готові кишеньки викласти на руколу, за бажанням полити бальзамічним соусом або присипати міксом насіння.
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