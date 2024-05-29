Кишеньки з буряка: рецепт цікавої та смачної закуски (відео)

Оригінальна закуска нікого не залишить байдужим і стане хітом будь-якого столу.

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Кишеньки з буряка — чудова закуска на святковий стіл. Вона має яскравий і незвичний вигляд і безсумнівно зацікавить гостей, а потім і підкорить своїм смаком. Як приготувати цю незвичайну страву, розповіла і показала кулінарна блогерка під ніком zefirka_recipes.

Кишеньки з буряка

Інгредієнти:

відварений червоний буряк;

сир (щось типу фети);

плавлений вершковий сир;

чорнослив;

спеції за бажанням і смаком;

горіхи.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати начинку. Для цього в глибокій мисці змішати фету, плавлений сирок (можна і без нього), шматочки чорносливу, спеції за смаком.

Буряк відварити, нарізати, як показано на відео, сформувавши таким чином кишеньку.

У кожен із них покласти начинку й обваляти в подрібнених горішках.

Готові кишеньки викласти на руколу, за бажанням полити бальзамічним соусом або присипати міксом насіння.

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