Кармашки из свеклы: рецепт интересной и вкусной закуски (видео)
Оригинальная закуска никого не оставит равнодушным и станет хитом любого стола.
Кармашки из свеклы – отличная закуска на праздничный стол. Она выглядит ярко и необычно и несомненно заинтересует гостей, а затем и покорит своим вкусом. Как приготовить это необычное блюдо, рассказала и показала кулинарный блогер под ником zefirka_recipes.
Кармашки из свеклы
Ингредиенты:
- отварная красная свекла;
- сыр (по типу феты);
- плавленый сливочный сыр;
- чернослив;
- специи по желанию и вкусу;
- орехи.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить начинку. Для этого в глубокой миске смешать фету, плавленый сырок (можно и без него), кусочки чернослива, специи по вкусу.
Свеклу отварить, нарезать, как показано на видео, сформировав таким образом кармашек.
В каждый из них положить начинку и обвалять в измельченных орешках.
Готовые кармашки выложить на рукколу, по желанию полить бальзамическим соусом или присыпать миксом семян.
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