Мідії на сковорідці: як правильно вибрати і як правильно готувати

Багато хто любить мідії, але не знає, як їх краще приготувати. І це дуже просто, використовуючи сковороду.

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Мідії вже давно стали популярною закускою. Але багато хто побоюється їх купувати, не знаючи, як потім приготувати. Заморожені мідії продаються в будь-якому супермаркеті і готуються дуже просто. Фокус розповість, як їх вибрати і який соус вибрати.

Як вибрати та підготувати мідії

Заморожені мідії продаються в цілих мушлях, на половинці мушлі або повністю очищені. Обирайте упаковку без снігу та криги всередині, адже це означає, що їх могли часто розморожувати та заморожувати знову.

Вимийте мідії щіткою, або мочалкою. Видаліть "бороду" — міцні білкові нитки, які молюск виділяє, щоб прикріплятися до поверхні, пальцями.

Перед приготуванням міді краще розморозити, щоб вода не псувала смак соусу. Якщо у вас мало часу, налийте в миску дуже холодної води, додайте велику жменю солі та перемішайте, щоб сіль розчинилася. Викладіть у солону воду мідії з пакета. Вони розморозяться протягом 10-15 хвилин. У мікрохвильовці мідії краще не розморожувати.

Заморожені мідії перед пакуванням відварили, тож на сковорідці їм знадобиться лише три хвилини.

Якщо мідії очищені — до них підійдуть густі соуси з додатковими інгредієнтами (гриби, овочі, бекон). Якщо мідії в мушлях — соус краще не перевантажувати, він має бути досить рідким, щоб легко проникнути в мушлі.

Порада: використовуйте стулки черепашки як пінцет — це зручно і так їдять мідії на середземномор'ї.

Мідії у вершково-часниковому соусі на сковороді

Інгредієнти:

1 кг свіжих мідій у мушлях;

1 головка часнику — 60-80 г;

цибуля — 100 г;

1 маленький пучок петрушки — 30 г;

120 мл білого сухого вина;

200 мл вершків 20%;

2 ст. л. вершкового масла — 30 г;

сіль, перець.

Очистіть цибулю-шалот і наріжте якомога дрібніше. Часник розчавіть, очистіть і дрібно порубайте. Дрібно наріжте петрушку.

Розігрійте на сковорідці вершкове масло, покладіть часник і цибулю та посоліть. Залиште томитися на слабкому вогні на 10-15 хв.

Вимийте мідії жорсткою щіткою. Усі прочинені мідії, які не закрилися від ваших маніпуляцій, викиньте — вони зіпсовані.

Викладіть мідії в пательню та полийте вином. Закрийте кришкою і дайте рідині закипіти. Готуйте п'ять хвилин.

Відкрийте кришку, перемішайте мідії та викиньте ті, що не відкрилися. Влийте вершки, поперчіть, посипте петрушкою, готуйте на сильному вогні, помішуючи. Подавайте з підсмаженим хлібом.

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