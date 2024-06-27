Пальчики оближешь: как приготовить лучшие маринады для курицы

Мясо, замаринованное в любом из этих соусов, приобретает невероятно яркий вкус.

Related video

Куриные голени, крылышки или целая курица в маринаде, пожаренные на гриле, – хит лета. У каждой хозяйки припасен свой рецепт маринада, чтобы сделать мясо вкусным и сочным. Предлагаем вам попробовать пару рецептов маринада из блога "Консервация и кулинария". Наверняка, они найдут место в вашем блокноте с лучшими рецептами.

Курица в медово-горчичном соусе

Способ приготовления:

Курицу отбить, посолить, поперчить. Смешать 3 ст. л. меда и 4 ст. ложки дижонской горчицы (в зернах). Курицу хорошо обмазать маринадом и оставить на 40 минут при комнатной температуре.

После мясо можно обжарить на сковороде или на гриле. Горчичные семена лучше убрать, иначе они подгорят и могут горчить.

Курица с апельсиновым соусом

Способ приготовления:

В миске смешать 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. жидкого меда, сок 1 лайма, 1 головку мелко изрубленного чеснока и соль. Филе нарезать полосками и замариновать в получившейся смеси и оставить на 1-2 часа в холодильнике.

Затем обжарить мясо на сковороде до золотистого цвета.

Апельсиновый соус

Способ приготовления:

Литр апельсинового сока выпарить на огне. Добавить примерно 4 ч. л. сахара, 2 ч. л. растительного масла, соль и перец. При остывании соус немного густеет. Подавать к курице его лучше теплым.

Читайте также:

Как в домашних условиях приготовить популярную и полезную приправу из чеснока

Барбекю на майские. Лучшие маринады для куриного шашлыка

Оттенят и дополнят вкус: топ-3 лучших маринадов для блюд на гриле