Барбекю на майские. Лучшие маринады для куриного шашлыка

Вкусный шашлык можно приготовить из любого мяса, и курица отлично подойдет.

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Для того чтобы замариновать курицу для шашлыка, вам нужно подготовить мясо и выбрать подходящий маринад. Мясо можно взять, как филе, так и с косточками, вроде бедрышек.

Соль и перец добавляются по вкусу, но не сразу, а за 10 минут до жарки. А маринады для курицы могут быть разными, но все они должны содержать кислоту, которая размягчает мясо и делает его сочным. Самые популярные маринады для курицы – на основе уксуса, соевого соуса или кефира. В зависимости от выбранного маринада, время маринования может варьироваться от 1 до 12 часов. Мариновать курицу лучше в холодильнике или при комнатной температуре.

Вкус маринада – дело субъективное, и каждый может выбрать тот, который ему больше нравится. Маринад на кефире самый вкусный, потому что он не только размягчает мясо, но и придает ему нежный вкус. Также маринады для курицы готовят на основе несладкого йогурта.

Фокус расскажет, как приготовить вкусные маринады для куриного мяса.

Маринад на кефире

Ингредиенты:

куриное мясо – 1,5 кг;

кефир – 500 мл;

чеснок – 3-4 зубчика;

две луковицы;

соль, перец, паприка, кориандр.

Маринад на кефире прост в приготовлении: достаточно смешать кефир с чесноком, пропущенным через пресс, нарезанным луком, специями и залить им курицу. Мариновать нужно около 4 часов.

Медово-горчичный маринад

Ингредиенты:

куриное мясо – 1,5 кг;

мед – 150 г;

горчица – 100 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

чеснок – 3-4 зубчика;

соль, перец – по вкусу.

Это пикантный и сладкий маринад, который делает курицу румяной и ароматной. Для его приготовления нужно смешать мед, горчицу, лимонный сок, чеснок, соль и перец и залить им курицу. Мариновать нужно 3-6 часов.

Йогуртовый маринад

Ингредиенты:

куриное мясо – 1,5 кг;

йогурт – 500 мл;

лимонный сок – 1 ст. л.;

чеснок – 3-4 зубчика;

соль, перец – по вкусу.

Это легкий и диетический маринад, который подходит для любителей нежирного гриля. Для его приготовления нужно смешать йогурт, лимонный сок, чеснок, соль и перец и залить им курицу. Мариновать нужно 2-3 часа.

Также вы можете приготовить вкусный шашлык из свинины. Есть много вкусных маринадов, но Фокус выбрал самые интересные.