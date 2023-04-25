На майские праздники. Лучшие маринады для шашлыков
Уже становится тепло, а значит, самое время для пикников на свежем воздухе и шашлыков.
Шашлык можно приготовить из любого мяса и овощей, или грибов. Все, приготовленное на углях, становится вкуснее и приобретает отличный вкус и аромат. Самыми вкусными шашлыки получаются из свинины, и Фокус расскажет про лучшие маринады для этого вида мяса.
Маринады для шашлыков из свинины могут быть разными, в зависимости от ваших предпочтений и доступности продуктов. Но это отличное время для того, чтобы попробовать что-то новенькое.
Маринад из киви и лука
Ингредиенты:
- 800 г лука;
- два киви;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 1 стакан воды;
- молотый черный перец;
- 2 ч .л. соли;
- 0,5 ч. л. сахара.
Этот маринад делает мясо очень сочным и мягким, а также придает ему сладковатый фруктовый вкус. Лук и киви нужно очистить и нарезать, как вам нравится. Добавьте соль, сахар, молотый перец и оставьте на пять минут. Перемешайте, влейте лимонный сок и холодную воду. Маринуйте свинину в этом маринаде не более 2 часов.
Маринад из соевого соуса, меда и чеснока
Ингредиенты:
- 200 мл соевого соуса;
- 5 зубчиков чеснока;
- 2 ст. л. меда;
- 30 мл растительного масла;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- 0,5 ч. л. тмина;
- 0,5 ч. л. молотого черного перца;
- 2 ч. л. соли.
Этот маринад подходит для любителей сладковатого вкуса с азиатским оттенком. Чеснок нужно выдавить через пресс или измельчить ножом. Смешайте все ингредиенты вместе и хорошо перемешайте. Маринуйте свинину в этом маринаде от 4 до 12 часов.
Маринад из томата и специй
Ингредиенты:
- 500 г томатной пасты или томатного сока;
- 100 г лука;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 стакан растительного масла;
- 1 стакан уксуса или лимонного сока;
- 1 стакан воды, соль, перец по вкусу.
Этот маринад придает мясу яркий цвет и аппетитный аромат. Лук и чеснок нужно нарезать или измельчить блендером. Смешайте все ингредиенты вместе и доведите до кипения на слабом огне. Остудите маринад и залейте им свинину. Маринуйте свинину в этом маринаде от 6 до 24 часов.
Также из свинины вы можете приготовить вкусные отбивные. Это простое блюдо легко пересушить. Но если соблюдать рецептуру, то отбивные получатся очень вкусными.