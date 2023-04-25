На майские праздники. Лучшие маринады для шашлыков

Уже становится тепло, а значит, самое время для пикников на свежем воздухе и шашлыков.

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Шашлык можно приготовить из любого мяса и овощей, или грибов. Все, приготовленное на углях, становится вкуснее и приобретает отличный вкус и аромат. Самыми вкусными шашлыки получаются из свинины, и Фокус расскажет про лучшие маринады для этого вида мяса.

Маринады для шашлыков из свинины могут быть разными, в зависимости от ваших предпочтений и доступности продуктов. Но это отличное время для того, чтобы попробовать что-то новенькое.

Маринад из киви и лука

Ингредиенты:

800 г лука;

два киви;

2 ст. л. лимонного сока;

1 стакан воды;

молотый черный перец;

2 ч .л. соли;

0,5 ч. л. сахара.

Этот маринад делает мясо очень сочным и мягким, а также придает ему сладковатый фруктовый вкус. Лук и киви нужно очистить и нарезать, как вам нравится. Добавьте соль, сахар, молотый перец и оставьте на пять минут. Перемешайте, влейте лимонный сок и холодную воду. Маринуйте свинину в этом маринаде не более 2 часов.

Маринад из соевого соуса, меда и чеснока

Ингредиенты:

200 мл соевого соуса;

5 зубчиков чеснока;

2 ст. л. меда;

30 мл растительного масла;

1 ч. л. молотого кориандра;

0,5 ч. л. тмина;

0,5 ч. л. молотого черного перца;

2 ч. л. соли.

Этот маринад подходит для любителей сладковатого вкуса с азиатским оттенком. Чеснок нужно выдавить через пресс или измельчить ножом. Смешайте все ингредиенты вместе и хорошо перемешайте. Маринуйте свинину в этом маринаде от 4 до 12 часов.

Маринад из томата и специй

Ингредиенты:

500 г томатной пасты или томатного сока;

100 г лука;

3 зубчика чеснока;

1 стакан растительного масла;

1 стакан уксуса или лимонного сока;

1 стакан воды, соль, перец по вкусу.

Этот маринад придает мясу яркий цвет и аппетитный аромат. Лук и чеснок нужно нарезать или измельчить блендером. Смешайте все ингредиенты вместе и доведите до кипения на слабом огне. Остудите маринад и залейте им свинину. Маринуйте свинину в этом маринаде от 6 до 24 часов.

Также из свинины вы можете приготовить вкусные отбивные. Это простое блюдо легко пересушить. Но если соблюдать рецептуру, то отбивные получатся очень вкусными.