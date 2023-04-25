На травневі свята. Найкращі маринади для шашликів

Вже стає тепло, а значить, саме час для пікніків на свіжому повітрі та шашликів.

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Шашлик можна приготувати з будь-якого м'яса та овочів, чи грибів. Все, приготовлене на вугіллі, стає смачнішим і набуває відмінного смаку й аромату. Найсмачнішими шашлики виходять зі свинини, і Фокус розповість про найкращі маринади для цього виду м'яса.

Маринади для шашликів зі свинини можуть бути різними, залежно від ваших уподобань та доступності продуктів. Але це чудовий час для того, щоб спробувати щось новеньке.

Маринад з ківі та цибулі

Інгредієнти:

800 г цибулі;

два ківі;

2 ст. л. лимонного соку;

1 склянка води;

мелений чорний перець;

2 ч. л. солі;

0,5 ч. л. цукру.

Цей маринад робить м'ясо дуже соковитим та м'яким, а також надає йому солодкуватий фруктовий присмак. Цибулю та ківі потрібно очистити та нарізати, як вам подобається. Додати сіль, цукор, мелений перець і залишити на п'ять хвилин. Перемішайте, влийте лимонний сік та холодну воду. Маринуйте свинину у цьому маринаді не більше 2 годин.

Маринад із соєвого соусу, меду та часнику

Інгредієнти:

200 мл соєвого соусу;

5 зубчиків часнику;

2 ст. л. меду;

30 мл рослинної олії;

1 ч. л. меленого коріандру;

0,5 ч. л. кмину;

0,5 ч. л. меленого чорного перцю;

2 ч. л. солі.

Цей маринад підходить для любителів солодкуватих смаків з азійським відтінком. Часник потрібно видавити через прес або подрібнити ножем. Змішайте всі інгредієнти разом та добре перемішайте. Маринуйте свинину у цьому маринаді від 4 до 12 годин.

Маринад з томату та спецій

Інгредієнти:

500 г томатної пасти чи томатного соку;

100 г цибулі;

3 зубчики часнику;

1 склянка рослинної олії;

1 склянка оцту чи лимонного соку;

1 склянка води, сіль, перець до свого смаку.

Цей маринад надає м'ясу яскравого кольору та апетитного аромату. Цибулю та часник потрібно нарізати або подрібнити блендером. Змішайте всі інгредієнти разом та доведіть до кипіння на слабкому вогні. Остудіть маринад і залийте ним свинину. Маринуйте свинину у цьому маринаді від 6 до 24 годин.

Також зі свинини ви можете приготувати смачні відбивні. Це просте блюдо легко пересушити. Але якщо дотримуватись рецептури, то відбивні вийдуть дуже смачними.