Соковита та смачна. Рецепт ідеальної відбивної зі свинини

Дуже важливо приготувати відбивну правильно, щоб м'ясо залишалося соковитим та ніжним.

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Зі свинини можна приготувати безліч смачних страв, але найчастіше звичайна відбивна не виходить такою, як хотілося. Це м'ясо завжди має бути готовим на 100%, але при цьому його потрібно не пересушити та приготувати так, щоб воно залишалося соковитим.

Свиняча відбивна в клярі — це дуже ароматна і смачна страва, яка готується легко та швидко. Кляр надає м'ясу ніжність, соковитість та хрумку скоринку. Відбивні можна подавати з будь-яким гарніром чи салатом. Фокус розповість, як приготувати смачну свинину.

Свиняча відбивна в клярі

Інгредієнти:

свинина (вирізка або шия) — 600 г;

яйця — 2 шт;

борошно — 4 ст. л;

молоко — 100 мл;

сіль, перець чорний мелений;

два зубчики часнику.

Наріжте свинину на невеликі шматочки завтовшки приблизно 1 см і відбийте з двох боків. Посоліть і поперчіть до смаку.

У мисці збийте яйця з молоком, додайте борошно і перемішайте до однорідності. Приправте сіллю, перцем та часником, пропущеним через прес.

Нагрійте сковороду з олією на середньому вогні. Вмочіть кожен шматочок м'яса в кляр і викладіть на сковороду. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Готові відбивні викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими чи теплими.

До таких відбивних ідеально підійде запечена картопля. Його можна приготувати різними способами, але картопля вийде дуже смачною, якщо приготувати її з часником, паприкою та куркумою.

Також м'ясо чудово поєднується зі свіжими овочами. Спробуйте приготувати до відбивних грецький салат з помідорами та оливковою олією.