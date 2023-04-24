Сочная и вкусная. Рецепт идеальной свиной отбивной

Очень важно приготовить отбивную правильно, чтобы мясо оставалось сочным и нежным.

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Из свинины можно приготовить множество вкусных блюд, но зачастую обычная отбивная не получается такой, как хотелось. Это мясо всегда должно быть готово на 100%, но при этом его нужно не пересушить и приготовить так, чтобы оно оставалось сочным.

Свиная отбивная в кляре — это очень ароматное и вкусное блюдо, которое готовится легко и быстро. Кляр придает мясу нежность, сочность и хрустящую корочку. Отбивные можно подавать с любым гарниром или салатом. Фокус расскажет, как приготовить свинину вкусно.

Свиная отбивная в кляре

Ингредиенты:

свинина (вырезка или шея) — 600 г;

яйца — 2 шт;

мука — 4 ст. л;

молоко — 100 мл;

соль, перец черный молотый;

два зубчика чеснока.

Нарежьте свинину на небольшие кусочки толщиной около 1 см и отбейте с двух сторон. Посолите и поперчите по вкусу.

В миске взбейте яйца с молоком, добавьте муку и перемешайте до однородности. Приправьте солью, перцем и чесноком, пропущенным через пресс.

Нагрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обмакните каждый кусочек мяса в кляр и выложите на сковороду. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые отбивные выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими или теплыми.

К таким отбивным идеально подойдет запеченный картофель. Его можно приготовить разными способами, но он получится очень вкусным, если приготовить его с чесноком, паприкой и куркумой.

Также мясо отлично сочетается со свежими овощами. Попробуйте приготовить к отбивным греческий салат с помидорами и оливковым маслом.