Сочная и вкусная. Рецепт идеальной свиной отбивной
Очень важно приготовить отбивную правильно, чтобы мясо оставалось сочным и нежным.
Из свинины можно приготовить множество вкусных блюд, но зачастую обычная отбивная не получается такой, как хотелось. Это мясо всегда должно быть готово на 100%, но при этом его нужно не пересушить и приготовить так, чтобы оно оставалось сочным.
Свиная отбивная в кляре — это очень ароматное и вкусное блюдо, которое готовится легко и быстро. Кляр придает мясу нежность, сочность и хрустящую корочку. Отбивные можно подавать с любым гарниром или салатом. Фокус расскажет, как приготовить свинину вкусно.
Свиная отбивная в кляре
Ингредиенты:
- свинина (вырезка или шея) — 600 г;
- яйца — 2 шт;
- мука — 4 ст. л;
- молоко — 100 мл;
- соль, перец черный молотый;
- два зубчика чеснока.
Нарежьте свинину на небольшие кусочки толщиной около 1 см и отбейте с двух сторон. Посолите и поперчите по вкусу.
В миске взбейте яйца с молоком, добавьте муку и перемешайте до однородности. Приправьте солью, перцем и чесноком, пропущенным через пресс.
Нагрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обмакните каждый кусочек мяса в кляр и выложите на сковороду. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые отбивные выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими или теплыми.
К таким отбивным идеально подойдет запеченный картофель. Его можно приготовить разными способами, но он получится очень вкусным, если приготовить его с чесноком, паприкой и куркумой.
Также мясо отлично сочетается со свежими овощами. Попробуйте приготовить к отбивным греческий салат с помидорами и оливковым маслом.