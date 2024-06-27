Пальчики оближеш: як приготувати найкращі маринади для курки

М'ясо, замариноване в будь-якому з цих соусів, набуває неймовірно яскравого смаку.

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Курячі гомілки, крильця або ціла курка в маринаді, посмажені на грилі, — хіт літа. У кожної господині припасений свій рецепт маринаду, щоб зробити м'ясо смачним і соковитим. Пропонуємо вам спробувати кілька рецептів маринаду з блогу "Консервація і кулінарія". Напевно, вони знайдуть місце у вашому блокноті з найкращими рецептами.

Курка в медово-гірчичному соусі

Спосіб приготування:

Курку відбити, посолити, поперчити. Змішати 3 ст. л. меду і 4 ст. ложки діжонської гірчиці (у зернах). Курку добре обмазати маринадом і залишити на 40 хвилин за кімнатної температури.

Після м'ясо можна обсмажити на сковороді або на грилі. Гірчичне насіння краще прибрати, інакше воно підгорить і може гірчити.

Курка з апельсиновим соусом

Спосіб приготування:

У мисці змішати 1 ст. л. рослинної олії, 2 ст. л. рідкого меду, сік 1 лайма, 1 голівку дрібно посіченого часнику і сіль. Філе нарізати смужками й замаринувати в отриманій суміші та залишити на 1–2 години в холодильнику.

Потім обсмажити м'ясо на сковороді до золотистого кольору.

Апельсиновий соус

Спосіб приготування:

Літр апельсинового соку випарити на вогні. Додати приблизно 4 ч. л. цукру, 2 ч. л. рослинної олії, сіль і перець. Під час охолодження соус трохи густішає. Подавати до курки його краще теплим.

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