Пальчики оближеш: як приготувати найкращі маринади для курки
М'ясо, замариноване в будь-якому з цих соусів, набуває неймовірно яскравого смаку.
Курячі гомілки, крильця або ціла курка в маринаді, посмажені на грилі, — хіт літа. У кожної господині припасений свій рецепт маринаду, щоб зробити м'ясо смачним і соковитим. Пропонуємо вам спробувати кілька рецептів маринаду з блогу "Консервація і кулінарія". Напевно, вони знайдуть місце у вашому блокноті з найкращими рецептами.
Курка в медово-гірчичному соусі
Спосіб приготування:
Курку відбити, посолити, поперчити. Змішати 3 ст. л. меду і 4 ст. ложки діжонської гірчиці (у зернах). Курку добре обмазати маринадом і залишити на 40 хвилин за кімнатної температури.
Після м'ясо можна обсмажити на сковороді або на грилі. Гірчичне насіння краще прибрати, інакше воно підгорить і може гірчити.
Курка з апельсиновим соусом
Спосіб приготування:
У мисці змішати 1 ст. л. рослинної олії, 2 ст. л. рідкого меду, сік 1 лайма, 1 голівку дрібно посіченого часнику і сіль. Філе нарізати смужками й замаринувати в отриманій суміші та залишити на 1–2 години в холодильнику.
Потім обсмажити м'ясо на сковороді до золотистого кольору.
Апельсиновий соус
Спосіб приготування:
Літр апельсинового соку випарити на вогні. Додати приблизно 4 ч. л. цукру, 2 ч. л. рослинної олії, сіль і перець. Під час охолодження соус трохи густішає. Подавати до курки його краще теплим.
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