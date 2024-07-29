Герои летнего стола: рецепт кабачков в чесночном соусе

Кабачки являются бесспорными лидерами, когда речь заходит о летней кухне. Тем более, это очень недорогой овощ.

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Кабачки являются одними из самых любимых овощей взрослых и детей. И, пожалуй, самым универсальным овощем. Их легко готовить и они идеально подходят, как для закусок, так и для полноценных гарниров. Как вот кабачки в чесночном соусе, которые часто готовят в Италии. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Кабачки, родом из Центральной Америки, принадлежат к семейству тыквенных и представляют собой буквально маленькие, то есть миниатюрные тыковки, которые собирают до того, как они станут большими и безвкусными.

Они являются ценным источником витаминов, минеральных солей и клетчатки. Также кабачки низкокалорийны и отлично сочетаются с другими овощами.

Кабачки в чесночном соусе

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

белый винный уксус – 100 мл;

оливковое масло – 50 мл;

мята — 4 веточки;

два зубчика чеснока;

соль, растительное масло.

Вымойте и обсушите кабачки, обрежьте кончики. Нарезаем их кружочками толщиной около 3 мм ножом или мандолиной. Тем временем нагрейте подсолнечное масло до температуры 180 градусов.

Обжарьте кабачки по несколько штук на разогретом растительном масле, пока они не станут золотистыми.

Выложите жареные кабачки на впитывающую кухонную бумагу и дайте им остыть.

Приготовьте заправку, смешав измельченный чеснок, измельченную мяту, белый уксус, оливковое масло и соль.

Хорошо перемешайте, чтобы все эмульгировалось. Чтобы смягчить кислотность уксуса, вы можете вскипятить воду и уксус, чтобы получить более сладкий и нежный конечный результат.

Заправьте кабачки полученной эмульсией. Аккуратно перемешайте, чтобы не сломать кабачки.

Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на два часа.

Чтобы получить блюдо с более насыщенным вкусом, вы можете мариновать кабачки не менее 24 часов и наслаждаться ими на следующий день.

По желанию можно добавить любимые ароматные травы: базилик, орегано, тимьян или петрушку.

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