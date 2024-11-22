Когда гости на пороге: рецепт вкуснейшей закуски за пару минут

При желании готовую закуску можно посыпать кунжутом, чтобы ее вкус стал еще ярче.

Закуска из помидоров, сыра, сметаны и зелени — именно то, что можно приготовить очень быстро, получив очень вкусное и яркое блюдо. Рецептом приготовления поделились в кулинарном блоге "Простая кулинария. Рецепты".

Закуска за пару минут

Ингредиенты:

помидоры — 3 шт;

сыр — 80 г;

яйца — 2-3 шт;

сметана — 2 ст. л;

чеснок — 2-3 зубчика;

зеленый лук — пучок;

листья салата.

Способ приготовления:

Яйца отварить, охладить, очистить и натереть на мелкой терке. Таким же способом натереть твердый сыр.

В миске смешать яйца, сыр, мелко порубленный зеленый лук, сметану, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Все хорошо перемешать.

Помидоры нарезать дольками и выложить на них листья салата, а сверху — намазку. По желанию закуску можно посыпать кунжутом. Выложить ее на блюдо и подавать на стол.

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