Когда гости на пороге: рецепт вкуснейшей закуски за пару минут
При желании готовую закуску можно посыпать кунжутом, чтобы ее вкус стал еще ярче.
Закуска из помидоров, сыра, сметаны и зелени — именно то, что можно приготовить очень быстро, получив очень вкусное и яркое блюдо. Рецептом приготовления поделились в кулинарном блоге "Простая кулинария. Рецепты".
Закуска за пару минут
Ингредиенты:
- помидоры — 3 шт;
- сыр — 80 г;
- яйца — 2-3 шт;
- сметана — 2 ст. л;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- зеленый лук — пучок;
- листья салата.
Способ приготовления:
Яйца отварить, охладить, очистить и натереть на мелкой терке. Таким же способом натереть твердый сыр.
В миске смешать яйца, сыр, мелко порубленный зеленый лук, сметану, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Все хорошо перемешать.
Помидоры нарезать дольками и выложить на них листья салата, а сверху — намазку. По желанию закуску можно посыпать кунжутом. Выложить ее на блюдо и подавать на стол.
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