Відкрила ресторан високої кухні у своїй квартирі: заради чого су-шеф закладів Мішлен кинула кар'єру

Пріштіна Мок працювала в найкращих ресторанах Сінгапуру, проте 2023 року вона пішла з великої ліги та відкрила затишний заклад у себе вдома. Вона готує страви Південно-Східної Азії для 24 гостей і дуже щаслива.

Кулінарний шлях Пріштіни Мок почався, коли їй було 19 років. Вона приєдналася до команди сучасного французького ресторану Odette у Сінгапурі, відзначеного трьома зірками Мішлен, пише Business Insider.

Після вона працювала в тризірковому ресторані Zen, де подавали страви скандинавської кухні з азіатськими нотками, у кухнях деяких дорогих готелів, вистоюючи на ногах по 14-16 годин і тягаючи важкі каструлі.

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У 2023 році вона звільнилася з посади помічника шеф-кухаря в сінгапурському готелі Raffles, зі своїм чоловіком Лайонелом Лімом купила квартиру, в якій відкрила свій ресторан Fragment.

Вона почала приймати гостей у лютому, а зараз її графік розписаний на багато днів уперед.

Мок приймає по вісім гостей тричі на тиждень, з четверга по суботу, на 2,5-годинний обід. Меню складається з восьми страв, оновлюється кожні три місяці, коштує 168 сінгапурських доларів, або 130 доларів. Ціна не включає алкоголь, хоча вона пропонує невеликий вибір вин за додаткову плату.

Вона намагається підтримувати невимушений підхід, тому гості, які обідали, можуть брати з собою тварин або маленьких дітей. Здебільшого її гості — міленіали, зайняті у сфері фінансів і банківської справи.

Однак керувати власним рестораном у будинку нелегко. Коли Мок хворіє, її просто нікому підмінити на кухні, тому замовлення доводиться скасовувати. Її чоловік, який працює у сфері продажів, після роботи допомагає їй з обслуговуванням і миє весь посуд вручну, оскільки пара не купила посудомийну машину.

Їм також довелося купити три холодильники для продуктів, бо агрегати, які використовуються в ресторанах, споживають занадто багато електроенергії. Мок самій доводиться самій вирішувати всі питання, починаючи від закупівлі продуктів до ведення бухгалтерського обліку.

"Я живу, працюю і сплю тут", — розповіла вона, додавши, що свобода в ухваленні рішень і можливість бути самій собі господинею цього варта.

Нагадаємо, ресторан, що належить колишньому англійському футболістові Гаррі Невіллу, а також зірці кулінарного шоу "МастерШеф" Майклу О'Гарі, був закритий через борги. У закладі подавали оливки, загорнуті в їстівний целофан і шоколадний пудинг зі свинячими шкварками.

Фокус повідомляв, що на Ібіці поліція затримала шеф-кухаря, який побив відвідувача. Кулінара розлютила заява клієнта.