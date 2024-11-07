Ресторан зірки "МастерШефа" закрили через борги: ЗМІ назвали суму (фото)

Ресторан відомого шеф-кухаря, відкритий спільно з колишнім футболістом, пропрацював практично 10 років. Наприкінці 2023 року було оголошено про закриття і зараз стало відомо, чому так сталося.

Ресторан колишнього англійського футболіста і тренера Гарі Невілла, а також зірки кулінарного шоу "МастерШеф" Майкла О'Хари було закрито через борги в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Мова про заклад громадського харчування в місті Лідс під назвою "Людина за завісою", який пропрацював майже 10 років. Ним керував шеф-кухар Майкл О'Хара, а ось у футбольного тренера було 50% акцій.

У Британії закрили ресторан зірки "МастерШефа" і колишнього футболіста через борги Фото: Daily Mail

2015 року, лише через рік після відкриття, ресторан отримав зірку Мішлен, а 2016-го премію AA Rosettes, що допомогло залучити додаткові інвестиції.

У закладу громадського харчування була репутація сучасного та унікального закладу, де могли, наприклад, подавати оливки, загорнуті в їстівний целофан або ж шоколадний пудинг зі свинячими шкварками.

У ресторані "Людина за завісою" можна було скуштувати найнезвичайніші страви Фото: Daily Mail Ресторан "Людина за завісою" отримав зірку Мішлен лише за рік Фото: Daily Mail

Наприкінці 2023 року ресторан довелося закрити і Майкл О'Хара відкрив новий заклад під назвою Psycho Sandbar. А ось компанія Гарі Невілла Relentless Leisure, згідно з документами в Companies House, заборгувала 366 848 фунтів стерлінгів.

"У звіті про стан справ повідомляється про 9 500 фунтів стерлінгів в оціночних активах для кредиторів; позику директора на суму 500 000 фунтів стерлінгів описано як "невизначену" для повернення, а пристосування та обладнання вартістю 152 973 фунти стерлінгів також мають "невизначену вартість", — ідеться в повідомленні.

Борг банку становить ще 14 тисяч фунтів, а національному податковому органу Великої Британії (HMRC) він складається з двох рахунків — 119 090 фунтів і 400 194 фунти. Звітність компанії за 2023 рік прострочена, а ось за 2022 рік — 187 000 фунтів стерлінгів прибуткiв і резерви в розмірі 105 938 фунтів стерлінгів.

Причина закриття ресторану: що кажуть власники

Коли зірка "МастерШефа" говорив про закриття ресторану "Людина за завісою", то він зазначив, що рішення ухвалили через "захопливі плани на майбутнє, але воно відображає мінливий ринок, в якому ми всі живемо". Водночас, він пишається роботою команди, з якою провів разом останнє десятиліття.

На початку 2024 року Гарі Невілл також розповів, що угода про відкриття ресторану свого часу була однією з найбільш інтуїтивних і неймовірних. Тоді він повечеряв із Майклом і той вручив йому записку з пропозицією отримати 50% акцій ресторану. Тоді він і став співвласником.

"Майкл прийняв сміливе і мужнє рішення відмовитися від своєї зірки Мішлен і відкрити новий ресторан Psycho Sandbar, в якому я побував. Це сенсаційний ресторан з неймовірними враженнями і блискучою роботою Майкла і його команди. Якщо у вас буде можливість відвідати його, я дуже рекомендую", — розповідав Гарі Невілл.

Після футбольної кар'єри чоловік пішов у бізнес і створив імперію вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Туди входили об'єкти нерухомості, готелі, цифровий маркетинг тощо, але потім сталася пандемія.

Через коронавірус його готелі втратили мільйони фунтів, а сам він заборгував за кредитами ще 10 мільйонів.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що власник ресторану придумав незвичайну програму бонусів. Власник Chip&Go Себастьян Коман вирішив в оригінальний спосіб впровадити програму лояльності для постійних відвідувачів. Однак коли зрозумів, наскільки популярним є його ресторан, то вирішив дещо "видозмінити" свою ідею.

3 вересня повідомлялося, що сім'я придумала спосіб, як безкоштовно їсти в дорогих ресторанах. Сім'я з чотирьох осіб насолоджувалася обідом у розкішному закладі, який обійшовся б їм у кругленьку суму, але в якийсь момент жінка дістає з сумочки невеликий контейнер і висипає його вміст на тарілки.