Слідами Кличка. Гарі Невілл оголосив про намір балотуватися у мери Манчестера

Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" сподівається, що репутація футболіста принесе йому політичні дивіденди.

Телевізійний експерт і колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл вступив до Лейбористської партії Великобританії, повідомляє на своїй сторінці в Twitter журналіст The Guardian Джим Вотерсон.

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Як стверджує журналіст, 46-річний футболіст зробив це, щоб отримати можливість балотуватися на посаду мера Манчестера.

Перед вступом до Лейбористської партії Гарі Невілл підтримав ініціативу додати жононенависництво до списку злочинів, що скоюються на ґрунті ненависті.

Гарі Невілл усю свою професійну кар'єру провів у складі "Манчестер Юнайтед", за який виступав із 1992 до 2011 року. Пізніше він увійшов до тренерського штабу збірної Англії при Рої Ходжсоні, де пропрацював чотири роки. Потім Невілл зробив спробу самостійної тренерської кар'єри, очоливши "Валенсію" у грудні 2015 року. У березні 2016-го його було звільнено за незадовільні результати. Під його керівництвом команда виграла лише три із 16 матчів.

Після цього Гарі Невілл працював експертом на британському спортивному телебаченні.

Якщо Невілл виграє вибори мера, заплановані на 2024 рік, то повторить долю Віталія Кличка, котрий після завершення спортивної кар'єри став градоначальником.

Раніше Фокус розповідав про те, що португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду незадоволений станом справ у клубі. 36-річний футболіст обурюється тим, як ставляться до тренувань молоді гравці та засмучується, що його поради не потрібні.

Ще один колишній гравець "Манчестер Юнайтед" Патріс Евра заявив, що в кожній команді є як мінімум по два гравці гомосексуальної сексуальної орієнтації.