"Якщо зізнатися, що ти гей, – кінець кар'єрі". Патріс Евра — про гомосексуалів у футболі

Колишній гравець "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції заявив, що в кожній команді є як мінімум два гравці-геї.

Французький футболіст Патріс Евра, відомий за виступами за "Манчестер Юнайтед", розповів про життя футболістів із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Про це 40-річний футболіст повідомив в інтерв'ю газеті Marca.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Евра, який завершив кар'єру у 2019 році, зазначив, що за часів, коли він грав в Англії, в один із клубів на збори гравців привели людину, яка провела лекцію про гомосексуальність. Француз заявив, що частина футболістів негативно відреагувала на такі пропозиції.

"У футболі, якщо ви кажете, що ви гей, для вас все закінчено. Коли я був в Англії, до нас у команду привели людину, яка почала розповідати нам про нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Частина партнерів по команді відреагувала різко. Вони сказали: "Це проти моєї релігії, якщо в цій роздягальні є гомосексуал, він повинен покинути кімнату". Але тоді я сказав: "Нехай усі заткнуться". Ви уявляєте? Я грав із гравцями, які були гомосексуалами… Один за одним вони відкривалися мені, бо бояться говорити на цю тему. У кожному клубі є як мінімум два гравці-геї. Але у світі футболу, якщо ви відверто про це скажете, вашій кар'єрі кінець", — сказав Евра.

Раніше Фокус розповідав, що Патріс Евра збирався напасти на ексфорварда "Ліверпуля" Луїса Суареса у 2011 році. Тоді між футболістами виник скандал на расовому ґрунті під час матчу "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль". Пізніше Евра випадково зустрів уругвайця на вулиці та хотів завдати йому фізичних каліцтв, але передумав в останній момент.

Про Патріса Евра в листопаді минулого року згадував британський боксер Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" був обурений грою "Манчестер Юнайтед" і погрожував футболістам зробити спільний візит на базу разом із Евра.