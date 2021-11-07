"МЮ програв "Манчестер Сіті" гірше, ніж Уайлдер мені": Ф'юрі обурений поразкою команди (відео)

Британський боксер звинуватив футболістів у неповазі до вболівальників і пригрозив прийти на найближче тренування команди, щоб "завдати прочухану".

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі записав відеозвернення до футболістів "Манчестер Юнайтед", звинувативши їх у безвільній грі в матчі 11-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті". Британський боксер вважає, що футболісти виявили неповагу до вболівальників і готується подати їм урок разом з екс-футболістом "червоних дияволів" Патрісом Евра.

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"Після сьогоднішньої поразки від "Манчестер Сіті" буде справедливо сказати, що "Юнайтед" зазнає поразки гірше, ніж Деонтей Уайлдер, у всіх його боях проти мене. Якщо щось іде не так, вони стають абсолютно розгромленими. Я думаю, це відбувається частково тому, що гравці не мають жодної поваги до когось із нас і не копають так глибоко, щоб це виправити", — заявив Ф'юрі.

"Циганський король" також вважає, що команда не має жаги до перемоги.

"Коли я бився з Уайлдером, де я опинився на канвасі, але як і в боях з будь-якою іншою людиною, з якою я коли-небудь бився — я ніколи не вірив, що програю бій. Я завжди вірив, що піднімусь і виграю, це називається менталітет переможця, а це те, чого у вас, хлопці, просто не було в останніх кількох іграх.

Я і Патріс Евра збираємося приїхати на тренування, щоб дати вам частину важкої роботи, яка вам потрібна.

До скорої зустрічі. І будьте готові", — заявив Тайсон Ф'юрі.

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Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" зазнав поразки від "Манчестер Сіті" у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. Команда Оле-Гуннара Сульшера програла на своєму полі з рахунком 0:2.

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