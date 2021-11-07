"МЮ проиграл "Манчестер Сити" хуже, чем Уайлдер мне": Фьюри возмущен поражению команды (видео)

Британский боксер обвинил футболистов в неуважении к болельщикам и пригрозил прийти на ближайшую тренировку команды, чтобы "преподать урок".

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видеообращение к футболистам "Манчестер Юнайтед", обвинив их в безвольной игре в матче 11-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Британский боксер считает, что футболисты проявили неуважение к болельщикам и готовится преподать им урок вместе с экс-футболистом "красных дьяволов" Патрисом Эвра.

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"После сегодняшнего поражения от "Манчестер Сити" будет справедливо сказать, что "Юнайтед" терпит поражение хуже, чем Деонтей Уайлдер, во всех его боях против меня. Если что-то идет не так, они становятся абсолютно разгромленными. Я думаю, это происходит отчасти потому, что игроки не имеют никакого уважения ни к кому из нас и не копают так глубоко, чтобы это исправить", — заявил Фьюри.

"Цыганский король" также считает, что у команды отсутствует стремление к победе.

"Когда я дрался с Уайлдером, где я оказался на канвасе, но как и в боях с любым другим человеком, с которым я когда-либо дрался — я никогда не верил, что проиграю бой. Я всегда верил, что поднимусь и выиграю, это называется менталитет победителя. А это то, чего у вас, ребята, просто не было в последних нескольких играх.

Я и Патрис Эвра собираемся приехать на тренировку, чтобы дать вам часть той тяжелой работы, которая вам нужна.

До скорой встречи. И будьте готовы", — заявил Тайсон Фьюри.

[ + – ] Тайсон Фьюри пригрозил игрокам "Манчестер Юнайтед" тяжелыми тренировками

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Манчестер Сити" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Команда Оле-Гуннара Сульшера проиграла на своем поле со счетом 0:2.

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