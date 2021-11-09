"Його врятували дружина та діти": ексгравець "МЮ" Евра розповів, як хотів напасти на Луїса Суареса

У 2011 році нападник "Ліверпуля" назвав суперника "н***ом". Через 10 років Патріс Евра розповів, що хотів фізично розібратися з кривдником на одній із вулиць Манчестера під час випадкової зустрічі.

Легенда "Манчестер Юнайтед" Патріс Евра розповів, як він був готовий атакувати Луїса Суареса на вулиці, доки не побачив суперника з "Ліверпуля" з дружиною та дитиною, повідомляє видання The Sun.

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У 2011 році під час матчу між "Ліверпулем" і "Манчестер Юнайтед" уругвайський нападник дозволив собі дискримінаційні висловлювання на адресу французького футболіста, після чого отримав дискваліфікацію на 8 матчів.

Через 10 років французький захисник розповів, що хотів поквитатися з кривдником поза стадіоном. Евра, який каже, що його проблема в тому, що йому все ще подобається бійка, розповів історію, як побачив свій шанс помститися, перебуваючи в Манчестері. Проте колишній гравець збірної Франції передумав, побачивши Суареса в компанії дружини та дітей.

"Одного разу я гуляв по Манчестеру, у Дінсгейті, і мій брат сказав: "О, це Луїс Суарес там". Я був із двома моїми братами. Я подивився на нього і подумав: "Ось і все, настав момент". За ним я бачив його дітей і його дружину, і я повернувся спиною і подумав: "Якщо ти щось зробиш із ним, ти не зможеш зробити це перед його сім'єю." Того дня я нічого не зробив", — заявив Патріс Евра.

Також французький футболіст розповів про те, як відбулося його примирення із Суаресом.

"У фіналі Ліги чемпіонів 2014/2015, коли я вже грав за "Ювентус", а Суарес — за "Барселону", я розмовляв із Неймаром. Він підійшов, потиснув мені руку і сказав: "Ти гаразд?" Я сказав: "Я в порядку", — розповів Евра в подкасті "Щоденник генерального директора".

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