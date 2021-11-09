"Его спасли жена и дети": экс-игрок "МЮ" Эвра рассказал, как хотел напасть на Луиса Суареса

В 2011 году нападающий "Ливерпуля" назвал соперника "н***ом". Спустя 10 лет Патрис Эвра рассказал, что хотел физически разобраться с обидчиком на одной из улиц Манчестера при случайной встрече

Легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, как он был готов атаковать Луиса Суареса на улице, пока не увидел соперника из "Ливерпуля" с женой и ребенком, сообщает издание The Sun.

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В 2011 году во время матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" уругвайский нападающий позволил себе дискриминационные высказывания в адрес французского футболиста, после чего получил дисквалификацию на 8 матчей.

Спустя 10 лет, французский защитник рассказал, что хотел поквитаться с обидчиком вне стадиона. Эвра, который говорит, что его проблема в том, что ему все еще нравится драка, поведал историю, как увидел свой шанс отомстить, находясь в Манчестере. Однако бывший игрок сборной Франции передумал, увидев Суареса в компании жены и детей.

"Однажды я гулял по Манчестеру, в Динсгейте, и мой брат сказал:" О, это Луис Суарес там". Я был с двумя моими братьями. Я посмотрел на него и подумал: "вот и все, настал момент". За ним я видел его детей и его жену. И я повернулся спиной и подумал: "Если ты что-то сделаешь с ним, ты не сможешь сделать это перед его семьей". Я не жалею об этом, потому что думаю, что все закончилось бы плохо. В тот день я ничего не сделал", — заявил Патрис Эвра.

Также французский футболист рассказал о том, как состоялось его примирение с Суаресом.

"В финале Лиги чемпионов 2014/2015, когда я уже играл за "Ювентус", а Суарес — за "Барселону", я разговаривал с Неймаром. Он подошел, пожал мне руку и сказал: "Ты в порядке? "Я сказал:" Я в порядке", — рассказал Эвра в подкасте "Дневник генерального директора".

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