"Если признаться, что ты гей - конец карьере". Патрис Эвра - о гомосексуалистах в футболе

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции заявил, что в каждой команде есть как минимум два игрока-гея.

Французский футболист Патрис Эвра, известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", рассказал о жизни футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом 40-летний футболист сообщил в интервью изданию Marca.

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Эвра, завершивший карьеру в 2019 году, отметил, что во времена, когда он играл в Англии, в один из клубов на собрание игроков привели человека, который провел лекцию о гомосексуализме. Француз заявил, что часть футболистов негативно отреагировало на подобные предложения.

"В футболе, если вы говорите, что вы гей, для вас все кончено. Когда я был в Англии, к нам в команду привели человека, который начал рассказывать нам о нетрадиционной сексуальной ориентации. Часть партнеров по команде отреагировали резко. Они сказали: "Это против моей религии, если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен покинуть комнату". Но тогда я сказал: "Пусть все заткнутся". Вы представляете? Я играл с игроками, которые были гомосексуалистами… Один за другим они открывались мне, потому что боятся говорить на эту тему. В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея. Но в мире футбола, если вы открыто об этом скажете, вашей карьере — конец", — сказал Эвра.

Ранее Фокус рассказывал, что Патрис Эвра собирался напасть на экс-форварда "Ливерпуля" Луиса Суареса в 2011 году. Тогда между футболистами возник скандал на расовой почве во время матча "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Позже Эвра случайно встретил уругвайца на улице и хотел нанести ему физические увечья, но передумал в последний момент.

О Патрисе Эвра в ноябре прошлого года упоминал британский боксер Тайсон Фьюри. "Цыганский король" был возмущен игрой "Манчестер Юнайтед" и пригрозил футболистам нанести совместный визит на базу вместе с Эвра.