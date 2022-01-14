По стопам Кличко. Гари Невилл объявил о намерении баллотироваться в мэры Манчестера

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что репутация футболиста принесет ему политические дивиденды.

Телевизионный эксперт и бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл вступил в Лейбористскую партию Великобритании, сообщает на своей странице в Twitter журналист The Guardian Джим Уотерсон.

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Как утверждает журналист, 46-летний футболист сделал это, чтобы получить возможность баллотироваться на пост мэра Манчестера.

Перед вступлением в Лейбористскую партию Гари Невилл поддержал инициативу включить женоненавистничество в список преступлений, совершаемых на почве ненависти.

Гари Невилл всю свою профессиональную карьеру провел в составе "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1992 по 2011 года. Позже он вошел в тренерский штаб сборной Англии при Рое Ходжсоне, где проработал четыре года. Затем Невилл предпринял попытку самостоятельной тренерской карьеры, возглавив "Валенсию" в декабре 2015 года. В марте 2016-го он был уволен за неудовлетворительные результаты. Под его руководством команда выиграла только три из 16 матчей.

После этого Гари Невилл работал экспертом на британском спортивном телевидении.

Если Невилл выиграет выборы мэра, запланированные на 2024 год, то повторит судьбу Виталия Кличко, который по завершении спортивной карьеры стал градоначальником.

Ранее Фокус рассказывал о том, что португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен положением дел в клубе. 36-летний футболист возмущается тем, как относятся к тренировкам молодые игроки и огорчается, что его советы не востребованы.

Еще один бывший игрок "Манчестер Юнайтед", Патрис Эвра, заявил, что в каждой команде есть как минимум по два игрока гомосексуальной сексуальной ориентации.