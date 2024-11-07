Ресторан звезды "МастерШефа" закрыли из-за долгов: СМИ назвали сумму (фото)

Ресторан известного шеф-повара, открытый совместно с бывшим футболистом, проработал практически 10 лет. В конце 2023 года было объявлено о закрытии и сейчас стало известно, почему так произошло.

Ресторан бывшего английского футболиста и тренера Гари Невилла, а также звезды кулинарного шоу "МастерШеф Майкла О’Хары был закрыт из-за долгов в 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Речь о заведении общественного питания в городе Лидс под названием "Человек за занавесом", который проработал почти 10 лет. Им управлял шеф-повар Майкл О’Хара, а вот у футбольного тренера было 50% акций.

В Британии закрыли ресторан звезды "МастерШефа" и бывшего футболиста из-за долгов Фото: Daily Mail

В 2015 году, спустя всего год после открытия, ресторан получил звезду Мишлен, а в 2016-м премию AA Rosettes, что помогло привлечь дополнительные инвестиции.

У заведения общественного питания была репутация современного и уникального заведения, где могли, например, подавать оливки, завернутые в съедобный целлофан или же шоколадный пудинг со свиными шкварками.

В ресторане "Человек за занавесом" можно было попробовать самые необычные блюда Фото: Daily Mail Ресторан "Человек за занавесом" получил звезда Мишлен всего за год Фото: Daily Mail

В конце 2023 года ресторан пришлось закрыть и Майкл О’Хара открыл новое заведение под названием Psycho Sandbar. А вот компания Гари Невилла Relentless Leisure, согласно документам в Companies House, задолжала 366 848 фунтов стерлингов.

"В отчете о состоянии дел сообщается о 9 500 фунтах стерлингов в оценочных активах для кредиторов; заем директора на сумму 500 000 фунтов стерлингов описан как "неопределенный" для возврата, а приспособления и оборудование стоимостью 152 973 фунта стерлингов также имеют "неопределенную стоимость", — говорится в сообщении.

Долг банку составляет еще 14 тысяч фунтов, а национальному налоговому органу Великобритании (HMRC) он состоит из двух счетов — 119 090 фунтов и 400 194 фунта. Отчетность компании за 2023 год просрочена, а вот за 2022 — 187 000 фунтов стерлингов доходов и резервы в размере 105 938 фунтов стерлингов.

Причина закрытия ресторана: что говорят владельцы

Когда звезда "МастерШефа" говорил о закрытии ресторана "Человек за занавесом", то он отметил, что решение было принято из-за "захватывающих планов на будущее, но оно отражает меняющийся рынок опыта, в котором мы все живем". В то же время, он гордится работой команды, с которой провел вместе последнее десятилетие.

В начале 2024 года Гари Невилл также рассказал, что сделка об открытии ресторана в свое время была одной из самых интуитивных и невероятных. Тогда он поужинал с Майклом и тот вручил ему записку с предложением получить 50% акций ресторана. Тогда он и стал совладельцем.

"Майкл принял смелое и мужественное решение отказаться от своей звезды Мишлен и открыть новый ресторан Psycho Sandbar, в котором я побывал. Это сенсационный ресторан с невероятными впечатлениями и блестящей работой Майкла и его команды. Если у вас будет возможность посетить его, я очень рекомендую", — рассказывал Гари Невилл.

После футбольной карьеры мужчина ушел в бизнес и создало империю стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Туда входили объекты недвижимости, отели, цифровой маркетинг и так далее, но потом случилась пандемия.

Из-за коронавируса его отели потеряли миллионы фунтов, а сам он задолжал по кредитам еще 10 миллионов.

Напомним, 24 октября сообщалось, что владелец ресторана придумал необычную программу бонусов. Владелец Chip&Go Себастьян Коман решил в оригинальный способ внедрить программу лояльности для постоянных посетителей. Однако когда понял, насколько популярным является его ресторан, то решил несколько "видоизменить" свою идею.

3 сентября сообщалось, что семья придумала способ, как бесплатно есть в дорогих ресторанах. Семья из четырех человек наслаждалась обедом в роскошном заведении, который обошелся бы им в кругленькую сумму, но в какой-то момент женщина достает из сумочки небольшой контейнер и высыпает его содержимое на тарелки.