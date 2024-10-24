Бесплатная еда для своих: владелец ресторана придумал необычную программу лояльности, фото

Владелец Chip&Go Себастьян Коман придумал оригинальный способ внедрить программу лояльности для постоянных посетителей. Однако когда понял, насколько популярным является его ресторан, то решил несколько "видоизменить" свою идею.

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В городе Болтон, расположенном в британском графстве Большой Манчестер, владельцу заведения питания пришла невероятная идея, чтобы поощрить постоянных покупателей и создать своеобразную программу лояльности. Об этом довольно нетривиальном случае пишет издание Daily Star.

Журналисты указывают, что 36-летнему Себастьяну Коману, которого друзья зовут Себом, пришла в голову интересная идея тем, кому понравится здесь еда, он предлагал программу лояльности. Для этого посетители должны были согласиться сделать татуировку с логотипом заведения Chip&Go, если хотели пользоваться бесплатными блюдами ресторана.

Сначала эта идея казалась безумной шуткой, с которой друзья саркастически посмеялись. Однако мужчина решил действовать, и начал искать людей, которые были готовы пойти на такое. Кроме того, Себ начал расспрашивать, какого размера и где именно они хотят сделать тату как знак приобщения к такой "программе лояльности".

После изучения круга потенциальных "лоялистов", господин Коман понял, что отбоя от клиентов просто не будет, а потому решил — только пятерым людям позволит бесплатно питаться в своем заведении.

"Я сказал, что если людям это так нравится, то давайте посмотрим, как далеко люди зайдут", — сказал Себ и добавил, что избранные будут иметь возможность "получать еду каждый день, когда мы работаем".

В то же время господин Коман говорит, что несмотря на такую безумную идею, его мечтой является расширение заведения и количества посетителей.

"Надеюсь, что в следующем году мы будем расширяться, как и планировались, а также откроем новое заведение. Так что они [лоялисты] тоже смогут получить свою порцию", — отметил Себ.

Медиа пишет, что одним из этих людей, кто сделал себе тату заведения, является 49-летний Кевин Тейлор. Он говорит, что ему пришлось серьезно потерпеть, когда ему набивали тату на его руке.

тату Кевина Тейлора (фото: Daily Star)

Однако когда речь идет о картофеле фри и фахитос с курицей, то он был готов потерпеть, когда ему наносили татуировку. Сам господин Тейлор говорит, что этот знак на теле сэкономил уже 316 фунтов, и добавляет, что "если вы подумаете об этом, татуировка на самом деле не такая уж и плохая".

Близкий друг Себа Кевин также отметил, что Chip&Go является тоже его "любимым местом". Но сам он признает, вряд ли решится набить себе тату с названием заведения.

Напомним, Фокус сообщал, что на Ибице полиция задержала шеф-повара, который избил посетителя из Германии. Кулинара разозлило заявление посетителя, и тот набросился на клиента. Пострадавшего забрали в больницу и сделали операцию, а кулинару теперь грозит заключение сроком от трех до пяти лет.

Также мы рассказывали, как в Германии разоблачили ресторан, который продавал пиццу с кокаином. В рамках операции почти 150 офицеров полиции обыскали 16 объектов недвижимости в 9 городах. В результате были арестованы трое подозреваемых, у них изъяли тайники с оружием.