Пожаловался на качество еды: на Ибице полиция задержала шеф-повара, который избил клиента, детали

Кулинара разозлило заявление посетителя, и тот набросился на клиента. Пострадавшего забрали в больницу и сделали операцию, а кулинару теперь грозит заключение сроком от трех до пяти лет.

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Полиция Испании задержала шеф-повара одного из популярных ресторанов на средиземноморском курорте Ибица. Его подозревают в том, что тот якобы напал на посетителя из Германии, который пожаловался на еду и отправил блюдо обратно на кухню, сообщает Reuters.

Медиа указывает, что 37-летний испанский шеф-повар бросился к столу 72-летнего клиента, начал агрессивно кричать, когда услышал его жалобу. Кулинара разозлило заявление посетителя, что блюдо "было не таким, каким он заказывал", и его подали в плохом состоянии.

Журналисты пишут, что в ответ на это, шеф-повар якобы толкнул гражданина Германии так сильно, что тот упал и повредил спину и шею. Кроме того, кулинар разбил тарелку об пол и продолжал нецензурно оскорблять мужчину.

Местная полиция сообщила, что пострадавшего отправили в медицинский центр. Сначала там у него только обнаружили синяки, однако потом оказалось, что у мужчины нашли два сгустка крови в груди, которые могли препятствовать дыханию мужчины. Пострадавшему гражданину ФРГ проведи успешную операцию.

Позже испанские правоохранители арестовали буйного шеф-повара. Ему предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Если вина кулинара будет доказана, то ему, согласно испанскому законодательству, грозит до трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Фокус писал о советах шеф-повара, как правильно резать лук без слез. Профессиональная кулинарка поделилась опытом, как резать лук без слез. В ответ прочитала слова благодарности и узнала о еще трех способах защитить глаза от ферментов.

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