Поскаржився на якість їжі: на Ібіці поліція затримала шеф-кухаря, який побив клієнта, деталі

Кулінара розізлила заява відвідувача, і той накинувся на клієнта. Постраждалого забрали в лікарню та зробили операцію, а кулінару тепер загрожує ув'язнення терміном від трьох до п'яти років.

Related video

Поліція Іспанії затримала шеф-кухаря одного з популярних ресторанів на середземноморському курорті Ібіца. Його підозрюють в тому, що той нібито напав на відвідувача з Німеччини, який поскаржився на їжу та відправив страву назад на кухню, повідомляє Reuters.

Медіа вказує, що 37-річний іспанський шеф-кухар кинувся до столу 72-річного клієнта, почав агресивно кричати, коли почув його скаргу. Кулінара розізлила заява відвідувача, що страва "була не такою, якою він замовляв", і її подали в поганому стані.

Журналісти пишуть, що у відповідь на це, шеф-кухар начебто штовхнув громадянина Німеччини так сильно, що той впав та пошкодив спину і шию. Крім того, кулінар розбив тарілку об підлогу і продовжував нецензурно ображати чоловіка.

Місцева поліція повідомила, що потерпілого відправили до медичного центру. Спочатку там у нього лише виявили синці, однак потім виявилося, що в чоловіка знайшли два згустки крові у грудях, що могли перешкоджати диханню чоловіка. Постраждалому громадянину ФРН проведи успішну операцію.

Пізніше іспанські правоохоронці заарештували буйного шеф-кухаря. Йому висунули звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Якщо провину кулінара буде доведено, то йому, відповідно за іспанським законодавством, загрожує до трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Фокус писав про поради шеф-кухарки, як правильно різати цибулю без сліз. Професійна кулінарка поділилась досвідом, як різати цибулю без сліз. У відповідь прочитала слова вдячності та дізналась про ще три способи захистити очі від ферментів.

Також ми розповідали про те, що зірковий шеф-кухар розпродає свою колекцію автомобілів.