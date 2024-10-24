Безплатна їжа для своїх: власник ресторану придумав незвичну програму лояльності, фото

Власник Chip&Go Себастьян Коман придумав оригінальний спосіб впровадити програму лояльності для постійних відвідувачів. Однак коли зрозумів, наскільки популярним є його ресторан, то вирішив дещо "видозмінити" свою ідею.

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В місті Болтон, розташованому в британському графстві Великий Манчестер, власнику закладу харчування прийшла неймовірна ідея, аби заохотити постійних покупців і створити своєрідну програму лояльності. Про цей доволі нетривіальний випадок пише видання Daily Star.

Журналісти вказують, що 36-річному Себастьяну Коману, якого друзі кличуть Себом, спала на думку цікава ідея — тим, кому сподобається тут їжа, він пропонував програму лояльності. Для цього відвідувачі мали погодитися зробити татуювання з логотипом закладу Chip&Go, якщо хотіли користуватися безплатними стравами ресторану.

Спочатку ця ідея видавалася божевільним жартом, з якого друзі саркастично посміялися. Однак чоловік вирішив діяти, і почав шукати людей, які були готові піти на таке. Крім того, Себ почав розпитувати, якого розміру та де саме вони хочуть зробити тату як знак долучення до такої "програми лояльності".

Після вивчення кола потенційних "лоялістів", пан Коман зрозумів, що відбою від клієнтів просто не буде, а тому вирішив — лише п'ятьом людям дозволити безплатно харчуватися у своєму закладі.

"Я сказав, що якщо людям це так подобається, то подивімося, як далеко люди зайдуть", — сказав Себ і додав, що обрані матимуть нагоду "отримати їжу щодня, коли ми працюємо".

Водночас пан Коман каже, що попри таку божевільну ідею, його мрією є розширення закладу та кількості відвідувачів.

"Сподіваюся, що наступного року ми розширюватимемося, як і планувалося, а також відкриємо новий заклад. Так що вони [лоялісти] теж зможуть отримати свою порцію", — зазначив Себ.

Медіа пише, що одним з цих людей, хто зробив собі тату закладу, є 49-річний Кевін Тейлор. Він каже, що йому довелося серйозно потерпіти, коли йому набивали тату на його руці.

тату Кевіна Тейлора (фото: Daily Star)

Однак коли йдеться про картоплю фрі та фахітос з куркою, то він був готовий потерпіти, коли йому наносили татуювання. Сам пан Тейлор каже, що цей знак на тілі зекономив уже 316 фунтів, і додає, що "якщо ви подумаєте про це, татуювання насправді не таке вже й погане".

Близький друг Себа Кевін також зазначив, що Chip&Go є теж його "улюбленим місцем". Та сам він визнає, що навряд чи наважиться набити собі тату з назвою закладу.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на Ібіці поліція затримала шеф-кухаря, який побив відвідувача з Німеччини. Кулінара розізлила заява відвідувача, і той накинувся на клієнта. Постраждалого забрали в лікарню та зробили операцію, а кулінару тепер загрожує ув'язнення терміном від трьох до п'яти років.

Також ми розповідали, як у Німеччині викрили ресторан, який продавав піцу з кокаїном. У межах операції майже 150 офіцерів поліції обшукали 16 об'єктів нерухомості в 9 містах. У результаті було заарештовано трьох підозрюваних, у них вилучили схованки зі зброєю.