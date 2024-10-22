У Німеччині викрили ресторан, який продавав піцу з кокаїном

У рамках операції близько 150 офіцерів поліції обшукали 16 об'єктів нерухомості в 9 містах. У результаті було заарештовано трьох підозрюваних, у них вилучили схованки зі зброєю.

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У німецькому місті Дюссельдорф ресторан продавав піцу з кокаїном. Довгий час вона була найпопулярнішою стравою через "секретний інгредієнт". Про це пише видання The Guardian.

Повідомляють, що розкриття схеми незаконного постачання наркотиків дало змогу ліквідувати організоване злочинне угруповання в найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини — Північний Рейн-Вестфалія.

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У матеріалі йдеться, що в межах операції близько 150 офіцерів поліції, зокрема з елітних підрозділів, минулого тижня обшукали 16 об'єктів нерухомості в дев'яти містах, заарештували трьох підозрюваних і вилучили схованки зі зброєю.

Інспектор поліції Міхаель Граф фон Мольтке заявив, що піцерія, розташована в популярному районі Дюссельдорфа, перебувала "під прицілом" поліції ще з березня, коли під час планової перевірки продуктів харчування на кухні було виявлено кокаїн.

"Це була одна з найбільш продаваних піц", — сказав фон Мольтке.

Видання пише, що під кожну піцу №40, яку замовляли клієнти, клали пакетик кокаїну.

"Для нас це було в новинку і здивувало, бо власника ніколи не звинувачували у злочинах, пов'язаних із наркотиками", — розповів фон Мольтке.

Хто продавав піцу з наркотиками

У поліції заявили, що власником закладу є 36-річний громадянин Хорватії. Коли до нього прийшли правоохоронці для допиту, він викинув сумку з наркотиками з вікна. Примітно, що сумка впала просто в руки іншим офіцерам.

У матеріалі йдеться про те, що поліція конфіскувала 1,6 кг кокаїну, 400 г канабісу і 268 000 євро готівкою, а також дорогий годинник, пістолет, сокиру і ножі з довгими лезами, які, як вважають, були частиною арсеналу злочинного угруповання.

У Німеччині викрили злочинне угруповання Фото: dpa

Однак, як зазначили журналісти, підозрюваного відпустили на свободу через два дні через відсутність судимостей раніше. Він одразу ж відкрив заклади знову і почав продавати піцу №40. Це дало змогу слідчим відстежити його ланцюжок поставок.

За словами фон Мольтке, поліцейські швидко вийшли на "жорстокого і безпринципного" головного підозрюваного — 22-річного бійця змішаних бойових мистецтв російського походження. За ним уже наглядали правоохоронці, адже продавав марихуану.

Крім того, як повідомляють, його підозрюють у неодноразових нападах і пограбуваннях торговців-конкурентів, одного з яких нібито утримували в заручниках упродовж двох ночей, перш ніж із його будинку вкрали велику партію гашишу.

Поліція повідомила, що 22-річний чоловік, а також 30-річний німець, ймовірний дилер із Кельна, і 28-річний марокканець, затриманий у Хаані недалеко від Дюссельдорфа, перебувають під вартою, тоді як ще 12 осіб вважаються підозрюваними. Власник піцерії перебуває під вартою з серпня, а його заклади зараз закрито.

Прокурор Лаура Нойманн заявила, що банду звинувачують у купівлі "кілограмів" канабісу і кокаїну та їхньому продажі іншим дилерам, а також у вирощуванні власної марихуани у приватних квартирах, в одній з яких, у Менхенгладбасі, було понад 300 рослин. Дружина одного з підозрюваних мешкала в цьому будинку разом з їхніми трьома дітьми, яких передали в прийомну сім'ю.

Нойманн заявила, що громадянину Росії, який переїхав до Німеччини в підлітковому віці, може загрожувати до 15 років в'язниці за злочини, пов'язані з наркотиками, і викрадення людини.

Раніше повідомлялося, що збирач сміття використовував свою схожість із Кіану Рівзом, щоб скоювати злочини. Поліція з'ясувала, що Убальдо Мануалі не тільки накачував своїх жертв наркотиками, а й записував процес зґвалтування на камеру.