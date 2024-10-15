Жінка після "трави" опинилася у "важкому стані": поліцейським довелося відвезти її у фургоні

Шотландка разом зі своїм "датським другом" кілька днів курила канабіс на тайському курорті. Проте останній прийом наркотиків спричинив несподівану реакцію жінки.

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55-річну шотландку на ім'я Трейсі затримали в курортній Паттаї, на Джомтьєн Біч Роуд у Таїланді, після того, як співробітники готелю викликали поліцію. Жінка, одягнена у блакитний топ і з коротким хвостиком, була помічена у супроводі озброєних поліцейських у кузові їхнього пікапа. Про це пише Daily Star.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вона була у "важкому стані" та плакала у своєму готельному номері. Там же було знайдено банку канабісу та інші заборонені речовини. Після арешту Трейсі почала кричати і поводитися агресивно, що вимагало втручання поліції.

Поліцейські влаштували обшук у номері жінки Фото: Daily Star

Її супутник, "датський друг", розповів, що вони перебували у цьому районі два дні та придбали марихуану для куріння. Однак, за його словами, вживання марихуани викликало у жінки незвичайні реакції, зокрема замкнутість та параною.

Трейсі було доставлено до місцевої лікарні, де лікарі припустили, що сукупність хронічних захворювань, прийому медикаментів та надмірного вживання марихуани призвели до майже психотичного стану.

Громадянку Британії довелося заспокоювати поліцейським Фото: Daily Star

Поки невідомо, чи пред'явлено жінці звинувачення, але її заарештували. За даними видання Siam Legal, марихуана в Таїланді належить до наркотиків п'ятої категорії. Хоча у 2022 році канабіс був частково декриміналізований, його використання має відповідати певним правилам. Порушення цих правил може призвести до юридичних наслідків.

Нагадаємо, у США затримали пару, яка мала при собі сумку з промовистим написом. На ній було написано "Безперечно, це не сумка, повна наркотиків". В ній виявили заборонені речовини.

Також нагадаємо, що у Києві затримали наркодилерів, які прикидалися військовими для торгівлі кокаїном. Вдень "клієнти" торговців забирали наркотики самі, а вночі їх доставляли. Для проїзду блокпостів у комендантську годину дилери одягали військову форму.