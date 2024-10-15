Женщина после "травы" оказалась в "тяжелом состоянии": полицейским пришлось увезти ее в фургоне

Шотландка вместе со своим "датским другом" несколько дней курила каннабис на тайском курорте. Однако последний прием наркотиков вызвал неожиданную реакцию женщины.

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55-летняя шотландка по имени Трейси была задержана в курортной Паттайе, на Джомтьен Бич Роуд в Таиланде, после того, как сотрудники отеля вызвали полицию. Женщина, одетая в голубой топ и с коротким хвостиком, была замечена в сопровождении вооруженных полицейских в кузове их пикапа. Об этом пишет Daily Star.

По сообщениям местных СМИ, она была в "тяжелом состоянии" и плакала в своем гостиничном номере. Там же были найдены банка каннабиса и другие запрещенные вещества. После ареста Трейси начала кричать и вести себя агрессивно, что потребовало вмешательства полиции.

Полицейские устроили обыск в номере женщины Фото: Daily Star

Ее спутник, "датский друг", рассказал, что они находились в этом районе два дня и приобрели марихуану для курения. Однако, по его словам, употребление марихуаны вызвало у женщины необычные реакции, включая замкнутость и паранойю.

Трейси была доставлена в местную больницу, где врачи предположили, что совокупность хронических заболеваний, приема медикаментов и чрезмерного употребления марихуаны привели к почти психотическому состоянию.

Гражданку Британии пришлось успокаивать полицейским Фото: Daily Star

Пока неизвестно, предъявлены ли женщине обвинения, но ее арестовали. По данным издания Siam Legal, марихуана в Таиланде относится к наркотикам пятой категории. Хотя в 2022 году каннабис был частично декриминализирован, его использование должно соответствовать определенным правилам. Нарушение этих правил может привести к юридическим последствиям.

Напомним, в США задержали пару, которая имела при себе сумку с красноречивой надписью. На ней было написано "Бесспорно, это не сумка, полная наркотиков", и в ней обнаружили запрещенные вещества.

Также напомним, что в Киеве задержали наркодилеров, которые притворялись военными для торговли кокаином. Днем "клиенты" торговцев забирали наркотики сами, а ночью их доставляли. Для проезда блокпостов в комендантский час дилеры надевали военную форму.