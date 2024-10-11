"Здесь точно нет наркотиков": полицейские задержали пару, которую выдала надпись на сумке

Правоохранители проверили сумку и обнаружили, что надпись не соответствовала действительности, а в сумке были наркотики — более 10 граммов фентанила и метамфетамина.

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В США задержали пару, которая имела при себе сумку с красноречивой надписью. На ней было написано "Бесспорно, это не сумка, полная наркотиков", и в ней обнаружили запрещенные вещества. Об этом сообщает Оregonlive.

Так, Миа Баггенстос и Реджинальд Ламонт Рейнольдс ехали на угнанном автомобиле, когда их остановили правоохранители на юго-востоке штата Портленд. Во время обыска копы нашли у пары небольшую сумочку с красноречивой надписью, которая опровергла, что в ней могут быть наркотики.

Правоохранители проверили сумку и обнаружили, что надпись не соответствовала действительности, а в сумке были наркотики — более 10 граммов фентанила и метамфетамина. Также в ней были: наличные, револьвер и весы для фасовки наркотиков.

В результате 37-летнюю Миа Рошель Баггенстос и 35-летнего Реджинальда Ламонта Рейнольдса арестовали. Обоим были предъявлены обвинения в хранении наркотиков, а также в несанкционированном использовании транспортного средства и хранении угнанного автомобиля.

Напомним, что в Киеве задержали наркодилеров, которые притворялись военными для торговли кокаином. Днем "клиенты" торговцев забирали наркотики сами, а ночью их доставляли. Для проезда блокпостов в комендантский час дилеры надевали военную форму.