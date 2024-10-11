"Тут точно немає наркотиків": поліцейські затримали пару, яку видав напис на сумці

Правоохоронці перевірили сумку і виявили, що напис не відповідав дійсності, а в сумці були наркотики — понад 10 грамів фентанілу та метамфетаміну.

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У США затримали пару, яка мала при собі сумку з красномовним написом. На ній було написано "Безперечно, це не сумка, повна наркотиків", і в ній виявили заборонені речовини. Про це повідомляє Оregonlive.

Так, Міа Баггенстос та Реджинальд Ламонт Рейнольдс їхали на викраденому автомобілі, коли їх зупинили правоохоронці на південному сході штату Портленд. Під час обшуку копи знайшли у пари невеличку сумочку з красномовним написом, який спростосував, що в ній можуть бути наркотики.

Правоохоронці перевірили сумку і виявили, що напис не відповідав дійсності, а в сумці були наркотики — понад 10 грамів фентанілу та метамфетаміну. Також в ній були: готівка, револьвер та ваги для фасування наркотиків.

У результаті 37-річну Міа Рошель Баггенстос і 35-річного Реджинальда Ламонта Рейнольдса заарештували. Обом були пред'явлені звинувачення у зберіганні наркотиків, а також у несанкціонованому використанні транспортного засобу та зберіганні викраденого автомобіля.

Нагадаємо, що у Києві затримали наркодилерів, які прикидалися військовими для торгівлі кокаїном. Удень "клієнти" торговців забирали наркотики самі, а вночі їх доставляли. Для проїзду блокпостів у комендантську годину дилери вдягали військову форму.