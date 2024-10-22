В Германии разоблачили ресторан, который продавал пиццу с кокаином

В рамках операции около 150 офицеров полиции обыскали 16 объектов недвижимости в 9 городах. В результате были арестованы трое подозреваемых, у них изъяли тайники с оружием.

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В немецком городе Дюссельдорф ресторан продавал пиццу с кокаином. Долгое время она была самым популярным блюдом из-за "секретного ингредиента". Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что раскрытие схемы незаконной поставки наркотиков позволило ликвидировать организованную преступную группировку в самой густонаселенной федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия.

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В материале говорится, что в рамках операции около 150 офицеров полиции, в том числе из элитных подразделений, на прошлой неделе обыскали 16 объектов недвижимости в девяти городах, арестовали трех подозреваемых и изъяли тайники с оружием.

Инспектор полиции Михаэль Граф фон Мольтке заявил, что пиццерия, расположенная в популярном районе Дюссельдорфа, находилась "под прицелом" полиции еще с марта, когда в ходе плановой проверки продуктов питания на кухне был обнаружен кокаин.

"Это была одна из самых продаваемых пицц", — сказал фон Мольтке.

Издание пишет, что под каждую пиццу №40, которую заказывали клиенты, клали пакетик кокаина.

"Для нас это было в новинку и удивило, потому что владельца никогда не обвиняли в преступлениях, связанных с наркотиками", — рассказал фон Мольтке.

Кто продавал пиццу с наркотиками

В полиции заявили, что владельцем заведения является 36-летний гражданин Хорватии. Когда к нему пришли правоохранители для допроса, он выбросил сумку с наркотиками из окна. Примечательно, что сумка упала прямо в руки другим офицерам.

В материале говорится, что полиция конфисковала 1,6 кг кокаина, 400 г каннабиса и 268 000 евро наличными, а также дорогие часы, пистолет, топор и ножи с длинными лезвиями, которые, как полагают, были частью арсенала преступной группировки.

В Германии разоблачили преступную группировку Фото: dpa

Однако, как отметили журналисты, подозреваемый был отпущен на свободу через два дня из-за отсутствия судимостей ранее. Он сразу же открыл заведения снова и начал продавать пиццу №40. Это позволило следователям отследить его цепочку поставок.

По словам фон Мольтке, полицейские быстро вышли на "жестокого и беспринципного" главного подозреваемого — 22-летнего бойца смешанных боевых искусств российского происхождения. За ним уже присматривали правоохранители, ведь продавал марихуану.

Кроме того, как сообщается, его подозревают в неоднократных нападениях и ограблениях конкурирующих торговцев, одного из которых якобы удерживали в заложниках в течение двух ночей, прежде чем из его дома украли большую партию гашиша.

Полиция сообщила, что 22-летний мужчина, а также 30-летний немец, предполагаемый дилер из Кельна, и 28-летний марокканец, задержанный в Хаане недалеко от Дюссельдорфа, находятся под стражей, в то время как еще 12 человек считаются подозреваемыми. Владелец пиццерии находится под стражей с августа, а его заведения сейчас закрыто.

Прокурор Лаура Нойманн заявила, что банда обвиняется в покупке "килограммов" каннабиса и кокаина и их продаже другим дилерам, а также в выращивании собственной марихуаны в частных квартирах, в одной из которых, в Менхенгладбахе, было более 300 растений. Жена одного из подозреваемых жила в этом доме вместе с их тремя детьми, которые были переданы в приемную семью.

Нойманн заявила, что гражданину России, переехавшему в Германию в подростковом возрасте, может грозить до 15 лет тюрьмы за преступления, связанные с наркотиками, и похищение человека.

Ранее сообщалось, что сборщик мусора использовал свое сходство с Киану Ривзом, чтобы совершать преступления. Полиция выяснила, что Убальдо Мануали не только накачивал своих жертв наркотиками, но и записывал процесс изнасилования на камеру.