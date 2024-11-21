Открыла ресторан высокой кухни в своей квартире: ради чего су-шеф заведений Мишлен бросила карьеру

Приштина Мок работала в лучших ресторанах Сингапура, однако в 2023 году она ушла из большой лиги и открыла уютное заведение у себя дома. Она готовит блюда Юго-Восточной Азии для 24 гостей и очень счастлива.

Кулинарный путь Приштины Мок начался, когда ей было 19 лет. Она присоединилась к команде современного французского ресторана Odette в Сингапуре, отмеченного тремя звездами Мишлен, пишет Business Insider.

После она работала в трехзвездочном ресторане Zen, где подавали блюда скандинавской кухни с азиатскими нотками, в кухнях некоторых дорогих отелей, выстаивая на ногах по 14–16 часов и таская тяжелые кастрюли.

Важно

Приносят с собой: семья придумала способ, как бесплатно есть в дорогих ресторанах (видео)

В 2023 году она уволилась с должности помощника шеф-повара в сингапурском отеле Raffles, со своим мужем Лайонелом Лимом купила квартиру, в которой открыла свой ресторан Fragment.

Она начала принимать гостей в феврале, а сейчас ее график расписан на много дней вперед.

Мок принимает по восемь гостей три раза в неделю, с четверга по субботу, на 2,5-часовой обед. Меню состоит из восьми блюд, обновляется каждые три месяца, стоит 168 сингапурских долларов, или 130 долларов. Цена не включает алкоголь, хотя она предлагает небольшой выбор вин за дополнительную плату.

Она старается поддерживать непринужденный подход, поэтому обедавшие гости могут брать с собой животных или маленьких детей. В основном ее гости — миллениалы, занятые в сфере финансов и банковского дела.

Однако управлять собственным рестораном в доме нелегко. Когда Мок заболевает, ее просто некому подменить на кухне, поэтому заказы приходится отменять. Ее муж, работающий в сфере продаж, после работы помогает ей с обслуживанием и моет всю посуду вручную, так как пара не купила посудомоечную машину.

Им также пришлось купить три холодильника для продуктов, потому что агрегаты, которые используются в ресторанах, потребляют слишком много электроэнергии. Мок самой приходится самой решать все вопросы, начиная от закупки продуктов до ведения бухгалтерского учета.

"Я живу, работаю и сплю здесь", — рассказала она, добавив, что свобода в принятии решений и возможность быть самой себе хозяйкой этого стоит.

Напомним, ресторан, принадлежащий бывшему английскому футболисту Гарри Невиллу, а также звезде кулинарного шоу "МастерШеф" Майклу О’Харе, был закрыт из-за долгов. В заведении подавали оливки, завернутые в съедобный целлофан и шоколадный пудинг со свиными шкварками.

Фокус сообщал, что на Ибице полиция задержала шеф-повара, который избил посетителя. Кулинара разозлило заявление клиента,