Без курки та томатів: рецепт оригінального салату "Цезар" від Євгена Клопотенка

Для приготування страви підійде навіть те листя салату, яке довго пролежало в холодильнику. Такий салат виходить поживним та дуже смачним.

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Салат "Цезар" є одним з найпопулярніших і готується з курячим філе, лососем, м'ясом краба та ніжною підсмаженою телятиною. Знаменитий український кулінар Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував приготувати цю страву за класичним рецептом, в якому поєднувалося листя салату, сухарики, сир та пікантне заправлення.

Салат Цезар"

Складові:

Салат ромен — 8 листків;

Білий багет для сухариків — 4 шматочки.

Для заправки

Анчоуси — 8 шт.;

Американська гірчиця — 1 ч. л;

Оливкова олія — 30 мл;

Пармезан — 2 ст. л;

Вустерський соус — 1 ст. л;

Часник — 2 зубчики;

Яєчний жовток — 1 шт.

Якщо для приготування салату використовується листя, яке пролежало в холодильнику, його можна замочити у воді на пару годин, щоб вони знову стали пружними і хрусткими, і тільки потім використовувати для салату. Вустерський соус можна замінити на бальзамічний або яблучний оцет.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати заправку. Для цього анчоуси дрібно нарізати. Якщо вони дуже солоні, достатньо п'яти штук. Додати до них два подрібнені зубчики часнику, гірчицю та вустерський соус. Туди ж відправити сирий яєчний жовток та 30 мл оливкової олії, все перемішати вінчиком.

Листя салату помити, висушити за допомогою паперового рушника і порвати руками на великі шматки у велику миску. Туди ж вилити отриманий соус. Перемішати листя та соус для рівномірного розподілу останнього.

Додати тертий пармезан.

Шматочки багета посушити на сухій сковороді або в духовці до коричневої скоринки. Їх можна порізати на кубики або полити маслом і відправити в духовку. Додати їх у салат.

Як приготувати оригінальну заправку для салату "Цезар".