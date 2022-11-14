З квасолею і маринованими огірками. Рецепт ідеального вінегрету
Варіантів приготування цього осіннього салату дуже багато, але завжди можна внести різноманітність.
Осінь — час готувати салат вінегрет із сезонних овочів. Набір продуктів досить стандартний, але завжди можна зробити його різноманітнішим і цікавішим.
Наприклад, зробити оригінальну заправку, або замінити мариновані огірочки, які традиційно використовуються в рецепті, квашеною капустою. Або ж використовувати їх разом.
Цікаво, але в кулінарних книгах 1790-х років вінегретом називали не страву, а соус з олії та оцту. Також у класичному рецепті обов'язково було варене круто яйце й оселедець. Але зрештою з оселедцем готують ще один класичний осінній салат — "Оселедець під шубою", а вінегрет залишається овочевою та навіть вегетаріанською стравою.
Вінегрет із квашеною капустою та квасолею
- буряк — дві штуки;
- морква — дві штуки (якщо велика);
- чотири картоплини;
- мариновані або квашені огірки — дві штуки;
- квашена капуста — 150 г;
- консервована біла квасоля — 250 г;
- банка консервованого зеленого горошку (якщо любите);
Для заправки:
- 1 ст. л. солодкої (європейської) гірчиці;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст. л. винного оцту;
- сіль і чорний мелений перець за смаком
Насамперед варто підготувати овочі. Їх можна зварити, а можна і запекти у духовці. Буряк, наприклад, виходить куди смачнішим саме запеченим. Варто пам'ятати, що запікати овочі потрібно, загорнувши їх у фольгу. І пекти, доки вони не стануть м'якими, це можна перевірити, тицьнувши їх ножем — якщо він входить легко, — овочі готові. До речі, так буряк приготується швидше — варіння займає понад дві години.
Картоплю обирайте із середнім або низьким вмістом крохмалю, тоді в процесі варіння вона не розвалиться. Якщо вирішуєте варити овочі — варіть їх окремо, так буряк не забарвить морквину та картоплі.
Охолодіть овочі, очистіть і поріжте кубиками, перекладіть у глибоку миску. Додайте квашену капусту та порізаний кубиками квашений огірочок. Тепер додайте квасолю. Квасолю можна взяти як консервовану, так і відварити її спеціально. Горошок можна взяти як консервований, так і розморозити заморожений зелений і відварити його буквально кілька хвилин.
Для заправки змішайте гірчицю, оливкову олію і винний оцет. У чашці або мисці змішайте оцет та олію. Додайте сіль і гірчицю та ретельно перемішайте, поки не вийде однорідна емульсія. Можна замінити солодку гірчицю гірчицею в зернах. Посоліть і поперчіть салат. Ідеальний вінегрет готовий.
Також можна спробувати заправити вінегрет нерафінованою ароматною олією, або кунжутною.
Можна спробувати замінити звичні огірки та капусту у вінегреті маринованими грибами, наприклад опеньками. Це надасть салату нового оригінального смаку. А запікаючи овочі, можна додати в них ароматні трави й вийде зовсім новий смак вінегрету. А якщо вінегрет із картоплею вам здається занадто ситним, ви можете зовсім її узагалі прибрати, і приготувати салат тільки із соліннями, буряком і морквою.
Нагадаємо, якщо вінегрет ви все ж таки вирішили робити з квашеною капустою, то потрібно робити її правильно. Це не складно.