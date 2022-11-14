С фасолью и маринованными огурчиками. Рецепт идеального винегрета

Вариантов приготовления этого осеннего салата очень много, но всегда можно внести разнообразие.

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Осень – самое время готовить салат винегрет из сезонных овощей. Набор продуктов довольно стандартный, но всегда можно сделать его более разнообразным и интересным.

Например, сделать оригинальную заправку, или заменить маринованные огурчики, традиционно используемые в рецепте, квашеной капустой. Или же использовать их вместе.

Интересно, но в кулинарных книгах 1790-х гг. винегретом называли не блюдо, а соус из масла и уксуса. Также в классическом рецепте обязательно присутствовало вареное вкрутую яйцо и сельдь. Но в итоге с селедкой готовят еще один классический осенний салат – "Селедку под шубой", а винегрет остается овощным и даже вегетарианским блюдом.

Винегрет с квашеной капустой и фасолью

Свекла – две штуки;

Морковь – две штуки (если крупная);

Четыре картофелины

Маринованные, или квашеные огурцы – две штуки;

Квашеная капуста – 150 гр.;

Консервированная белая фасоль – 250 гр.;

Банка консервированного зеленого горошка (если любите);

Для заправки:

1 ст. л. сладкой (европейской) горчицы

4 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. винного уксуса;

соль и черный молотый перец по вкусу

Первым делом следует подготовить овощи. Их можно сварить, а можно и запечь в духовке. Свекла, например, получается куда вкуснее именно запеченная. Следует помнить, что запекать овощи нужно, обернув их в фольгу. И печь, пока они не станут мягкими, это можно проверить, ткнув их ножом – если он входит легко, — овощи готовы. К слову, так свекла приготовится быстрее – варка занимает более двух часов.

Картофель выбирайте со средним или низким содержанием крахмала, тогда в процессе варки он не развалится. Если решаете варить овощи – варите их по отдельности, так свекла не окрасит морковку и картошки.

Остудите овощи, очистите и порежьте кубиками, переложите в глубокую миску. Добавьте квашеную капусту и порезанный кубиками квашеный огурчик. Теперь добавьте фасоль. Фасоль можно взять как консервированную, так и отварить ее специально. Горошек также можно взять как консервированный, так и разморозить заморженный зеленый и отварить его буквально пару минут.

Для заправки смешайте горчицу, оливковое масло и винный уксус. В чашке или миске смешайте уксус и масло. Добавьте соль и горчицу и тщательно перемешайте, пока не получится однородная эмульсия. Можно заменить сладкую горчицу горчицей в зернах.Посолите и поперчите салат. Идеальный винегрет готов.

Также можно попробовать заправить винегрет нерафинированным ароматным подсолнечным маслом, или кунжутным.

Можно попробовать заменить привычные огурцы и капусту в винегрете маринованными грибами, например опятами. Это придаст салату новый оригинальный вкус. А запекая овощи, можно добавить к ним ароматные травы и получится совершенно новый вкус винегрета. А если винегрет с картофелем вам кажется слишком сытным, вы можете вовсе его исключить, и приготовить салат только с соленьями, свеклой и морковью.

Напомним, если винегрет вы все же решили делать с квашеной капустой, то нужно делать ее правильно. Это несложно.