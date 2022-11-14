С фасолью и маринованными огурчиками. Рецепт идеального винегрета
Вариантов приготовления этого осеннего салата очень много, но всегда можно внести разнообразие.
Осень – самое время готовить салат винегрет из сезонных овощей. Набор продуктов довольно стандартный, но всегда можно сделать его более разнообразным и интересным.
Например, сделать оригинальную заправку, или заменить маринованные огурчики, традиционно используемые в рецепте, квашеной капустой. Или же использовать их вместе.
Интересно, но в кулинарных книгах 1790-х гг. винегретом называли не блюдо, а соус из масла и уксуса. Также в классическом рецепте обязательно присутствовало вареное вкрутую яйцо и сельдь. Но в итоге с селедкой готовят еще один классический осенний салат – "Селедку под шубой", а винегрет остается овощным и даже вегетарианским блюдом.
Винегрет с квашеной капустой и фасолью
- Свекла – две штуки;
- Морковь – две штуки (если крупная);
- Четыре картофелины
- Маринованные, или квашеные огурцы – две штуки;
- Квашеная капуста – 150 гр.;
- Консервированная белая фасоль – 250 гр.;
- Банка консервированного зеленого горошка (если любите);
Для заправки:
- 1 ст. л. сладкой (европейской) горчицы
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст. л. винного уксуса;
- соль и черный молотый перец по вкусу
Первым делом следует подготовить овощи. Их можно сварить, а можно и запечь в духовке. Свекла, например, получается куда вкуснее именно запеченная. Следует помнить, что запекать овощи нужно, обернув их в фольгу. И печь, пока они не станут мягкими, это можно проверить, ткнув их ножом – если он входит легко, — овощи готовы. К слову, так свекла приготовится быстрее – варка занимает более двух часов.
Картофель выбирайте со средним или низким содержанием крахмала, тогда в процессе варки он не развалится. Если решаете варить овощи – варите их по отдельности, так свекла не окрасит морковку и картошки.
Остудите овощи, очистите и порежьте кубиками, переложите в глубокую миску. Добавьте квашеную капусту и порезанный кубиками квашеный огурчик. Теперь добавьте фасоль. Фасоль можно взять как консервированную, так и отварить ее специально. Горошек также можно взять как консервированный, так и разморозить заморженный зеленый и отварить его буквально пару минут.
Для заправки смешайте горчицу, оливковое масло и винный уксус. В чашке или миске смешайте уксус и масло. Добавьте соль и горчицу и тщательно перемешайте, пока не получится однородная эмульсия. Можно заменить сладкую горчицу горчицей в зернах.Посолите и поперчите салат. Идеальный винегрет готов.
Также можно попробовать заправить винегрет нерафинированным ароматным подсолнечным маслом, или кунжутным.
Можно попробовать заменить привычные огурцы и капусту в винегрете маринованными грибами, например опятами. Это придаст салату новый оригинальный вкус. А запекая овощи, можно добавить к ним ароматные травы и получится совершенно новый вкус винегрета. А если винегрет с картофелем вам кажется слишком сытным, вы можете вовсе его исключить, и приготовить салат только с соленьями, свеклой и морковью.
Напомним, если винегрет вы все же решили делать с квашеной капустой, то нужно делать ее правильно. Это несложно.