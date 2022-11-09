Хрустящая и без уксуса: как быстро приготовить вкусную квашеную капусту

Квашенная капуста – настоящий кладезь витаминов.

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В холодное время года организм требует побольше витаминов, чтобі противостоять простудам и болезням, а также укрепить иммунитет. Одним из самых лучших блюд для пополнения запасов витаминов является квашеная капуста. Она содержит почти все витамины (А, С, Е, Н, К, РР, U, группы В), микро- и макроэлементы. Также в ее составе есть клетчатка, биофлавоноиды, пектины, крахмал, белок, органические кислоты. По содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С) квашеная капуста превосходит даже лимоны. Предлагаем приготовить ее по проверенному рецепту.

Квашеная хрустящая капуста без уксуса

Ингредиенты:

Белокочанная капуста (лучше позднего сорта) – 1 головка;

Морковь – 1 большая или несколько маленьких;

Вода – 1 литр;

Сахар – 1 ст. л;

Соль – 2 ст. л;

Лавровый лист – 2 шт;

Душистый перец – 5 шт.

Способ приготовления:

Сначала готовим рассол. Для этого в кастрюлю необходимо налить воду и дать ей закипеть. Когда она закипит, добавить туда соль, сахар и специи, перемешать и проварить рассол на сильном огне пару минут, после чего выключить огонь, а рассолу дать полностью остыть.

С кочана капусты снять верхние листья и ополоснуть головку. Нарезать капусту тонко, воспользовавшись специальной шинковкой, теркой или чистилкой для овощей. Если ничего нет, можно воспользоваться ножом.

Морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. Перемешать ее с капустой. Капусту можно помять руками, чтобы она пустила сок и стала мягче.

В стеклянную чистую банку подходящего размера сложить капусту, слегка утрамбовав ее кулаком. Набивать под самую крышку не надо, необходимо оставить немного места для рассола.

Залить капусту оставшимся рассолом, чтобы она полностью ее покрыла. Оставить банку на сутки открытой в помещении, и за это время пару раз необходимо проткнуть содержимое спицей или длинной деревянной шпажкой, чтобы выпустить образовавшийся газ.

Через сутки капуста уже будет готова, однако может понадобиться и немного больше времени, все зависит от сорта и плотности капусты.

Такая капуста может храниться в холодильнике до двух недель. При подаче на стол к ней можно добавить лук и зелень.

Напомним, как приготовить маринованную капусту со свеклой.