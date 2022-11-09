Хрустка й без оцту: як швидко приготувати смачну квашену капусту

Квашена капуста — справжнє джерело вітамінів.

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У холодну пору року організм вимагає більше вітамінів, щоб протистояти застудам і хворобам, а також зміцнити імунітет. Однією з найкращих страв для поповнення запасів вітамінів є квашена капуста. Вона містить майже всі вітаміни (А, С, Е, Н, К, РР, U, групи В), мікро- та макроелементи. Також у її складі є клітковина, біофлавоноїди, пектини, крохмаль, білок, органічні кислоти. За вмістом аскорбінової кислоти (вітаміну С) квашена капуста перевершує навіть лимони. Пропонуємо приготувати її за перевіреним рецептом.

Квашена хрустка капуста без оцту

Інгредієнти:

білокачанна капуста (краще пізнього сорту) — 1 качан;

морква — 1 велика чи кілька маленьких;

вода — 1 літр;

цукор — 1 ст. л;

сіль — 2 ст. л;

лавровий лист — 2 шт;

запашний перець — 5 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо розсіл. Для цього в каструлю потрібно налити воду і дати їй закипіти. Коли вона закипить, додати туди сіль, цукор і спеції, перемішати і проварити розсіл на сильному вогні кілька хвилин, після чого вимкнути вогонь, а розсолу дати повністю охолонути.

З качана капусти зняти верхнє листя та обполоснути головку. Нарізати капусту тоненько, скориставшись спеціальною шатківницею, теркою або засобом для чищення для овочів. Якщо нічого немає, можна користуватися ножем.

Моркву помити, очистити та натерти на великій тертці. Перемішати її з капустою. Капусту можна пом'яти руками, щоб вона пустила сік і пом'якшала.

У скляну чисту банку потрібного розміру скласти капусту, злегка втрамбувавши її кулаком. Набивати під кришку не треба, необхідно залишити трохи місця для розсолу.

Залити капусту розсолом, що залишився, щоб він повністю її покрив. Залишити банку на добу відкритою в приміщенні, і за цей час кілька разів необхідно проткнути вміст спицею або довгою дерев'яною шпажкою, щоб випустити газ, що утворився.

Через добу капуста вже буде готова, проте може знадобитися трохи більше часу, все залежить від сорту і щільності капусти.

Така капуста може зберігатися у холодильнику до двох тижнів. Для подачі на стіл до неї можна додати цибулю та зелень.

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