Салат "Подсолнух" с курицей, грибами и чипсами: пошаговый рецепт

При приготовлении этого салата больше всего внимания необходимо уделить его правильному оформлению.

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Салат "Подсолнух" – еще один вариант яркого и оригинального блюда для праздничного стола. Он не только выглядит эффектно, но и получается очень вкусным, что обязательно оценят все, кто его попробует.

Салат "Подсолнух"

Ингредиенты:

Куриное отварное мясо (филе или мясо с ножек) – 200 гр;

Свежие шампиньоны – 150 гр;

Растительное масло – 2 ст. л;

Яйца вареные – 2 шт;

Лук – 0,5-1 головка;

Маринованные шампиньоны – 100 гр;

Сыр твердый – 80 гр;

Черные оливки без косточек – 0,5 банки;

Майонез – по вкусу;

Чипсы картофельные типа "Pringles" – 0,5 банки.

Способ приготовления:

Свежие шампиньоны нарезать средними кусочками или пластинками, обжарить на сковороде с растительными маслом в течение приблизительно трех минут. Затем к грибам добавить очищенный и порезанный средними кусочками лук, все перемешать, посолить, поперчить и, помешивая, жарить еще 5-7 минут. Достать грибы и лук со сковородки в отдельную посуду, остудить.

На тарелку, где будет салат, первым слоем выложить порезанное кубиками куриное мясо, чуть его поперчить и нанести сеточку из майонеза, а затем – грибы с луком. Как и с первым слоем, тут тоже не стоит забывать о сеточке из майонеза.

Куриные яйца разделить на желтки и белки. Белки натереть на терке и выложить на грибы с луком следующим слоем. Сверху – нарезанные тонкими пластинами маринованные шампиньоны и майонез.

Следующий слой – твердый сыр, натертый на средней терке. Выложив его, хорошо смазать верх майонезом. Обсыпать весь салат натертыми вареными желтками, майонезом не смазывать.

Аккуратно сверху нанести ровную сетку из майонеза, украсить половинками черных оливок.

Салату дать пропитаться в холодильнике около 1 часа, а перед подачей украсить по кругу чипсами в два ряда, чтобы они имитировали лепестки подсолнуха, и можно подавать к столу.

Напомним, как приготовить салат "Бунито", а также альтернативу "шубе" – салат "Луиза".