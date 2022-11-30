Салат "Соняшник" із куркою, грибами та чипсами: покроковий рецепт

У процесі приготування цього салату найбільше уваги необхідно приділити правильному оформленню.

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Салат "Соняшник" — ще один варіант яскравої та оригінальної страви для святкового столу. Він не тільки виглядає ефектно, а й виходить дуже смачним, що обов'язково оцінять усі, хто його спробує.

Салат "Соняшник"

Інгредієнти:

куряче відварене м'ясо (філе або м'ясо з ніжок) — 200 г;

свіжі печериці — 150 г;

рослинна олія — 2 ст. л;

яйця варені — 2 шт.;

цибуля — 0,5-1 головка;

мариновані печериці — 100 г;

сир твердий — 80 г;

чорні оливки без кісточок — 0,5 банки;

майонез — до смаку;

чипси картопляні типу "Pringles" — 0,5 банки.

Спосіб приготування:

Свіжі печериці нарізати середніми шматочками або пластинками, обсмажити на сковороді з олією протягом трьох хвилин. Потім до грибів додати очищену та порізану середніми шматочками цибулю, все перемішати, посолити, поперчити і, помішуючи, смажити ще 5-7 хвилин. Дістати гриби та цибулю зі сковорідки в окремий посуд, остудити.

На тарілку, де буде салат, першим шаром викласти порізане кубиками куряче м'ясо, трохи поперчити його і нанести сіточку з майонезу, а потім — гриби з цибулею. Як і з першим шаром, тут теж не варто забувати про сіточку з майонезу.

Курячі яйця поділити на жовтки та білки. Білки натерти на тертці та викласти на гриби з цибулею наступним шаром. Зверху — нарізані тонкими пластинами мариновані печериці та майонез.

Наступний шар — твердий сир, натертий на середній тертці. Виклавши його, добре змастити верх майонезом. Обсипати весь салат натертими вареними жовтками, майонезом не змащувати.

Обережно зверху нанести рівну сітку з майонезу, прикрасити половинками чорних оливок.

Салату дати просочитися в холодильнику приблизно 1 годину, а перед подачею прикрасити по колу чипсами в два ряди, щоб вони імітували пелюстки соняшника, і можна подавати до столу.

Нагадаємо, як приготувати салат "Буніто", а також альтернативу "шубі" — салат "Луїза".