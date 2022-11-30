Альтернатива "шубі" й олів'є: смачний і оригінальний салат "Буніто"

Салат готується з доступних продуктів, а результат приємно здивує.

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Не за горами зимові свята, і, незважаючи на всі обставини, господині вже складають меню страв, щоб порадувати рідних і близьких смаколиками. Як правило, набір страв на новорічний стіл обов'язково включає олів'є та оселедець під шубою. Однак для тих, кому ці страви приїлися, пропонуємо приготувати салат "Буніто" від кулінарного блогера Вікторії. Він готується з доступних продуктів і виходить легким, ніжним і неймовірно смачним.

Салат "Буніто"

Інгредієнти :

Яйця — 4 шт.;

Куряче м'ясо — 200 гр;

Морква по-корейськи — 150 г;

Твердий сир — 80 г;

Часник — 3-4 зубчики;

Майонез — 3 ст. л;

Спеції, сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця зварити, куряче м'ясо відварити. Можна використовувати філе або м'ясо зі стегна, кому як подобається.

М'ясо та моркву по-корейськи дрібно порізати, яйця та сир натерти на середній тертці, майонез змішати з часником, пропущеним через прес, а потім помістити в кондитерський мішок і зрізати куточок.

Салат краще формувати в роз'ємному кільці. Першим шаром викласти куряче м'ясо, зробити на ньому сіточку з майонезу та посипати спеціями. Наступний шар — морква, потім яйця, а верхнім шаром — сир. Кожен шар покривається майонезною сіточкою та посипається спеціями. Готовий салат можна поставити на кілька годин у холодильник для просочення.

Нагадаємо, як приготувати салати "Валерія" та "Луїза", які теж стануть цікавою новинкою на святковому столі.