Альтернатива "шубе" и "оливье": вкусный и оригинальный салат "Бунито"

Салат готовится из доступных продуктов, а результат приятно удивит.

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Не за горами зимние праздники, и, несмотря на все обстоятельства, хозяйки уже составляют меню блюд, чтобы порадовать родных и близких вкусностями. Как правило, набор блюд на новогодний стол обязательно включает в себя "оливье" и сельдь под шубой". Однако для тех, кому эти блюда приелись, предлагаем приготовить салат "Бунито" от кулинарного блогера Виктории. Он готовится из доступных продуктов и получается легким, нежным и невероятно вкусным.

Салат "Бунито"

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт;

Куриное мясо – 200 гр;

Морковь по-корейски – 150 гр;

Твердый сыр – 80 гр;

Чеснок – 3-4 зубчика;

Майонез – 3 ст. л;

Специи, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца сварить, куриное мясо отварить. Можно использовать филе или мясо из бедра, кому как нравится.

Мясо и морковь по-корейски мелко порезать, яйца и сыр натереть на средней терке, майонез смешать с чесноком, пропущенным через пресс, а затем поместить в кондитерский мешок и срезать уголок.

Салат лучше формировать в разъемном кольце. Первым слоем выложить куриное мясо, сделать на нем сеточку из майонеза и посыпать специями. Следующий слой – морковь, затем яйца, а верхним слоем – сыр. Каждый слой покрывается майонезной сеточкой и посыпается специями. Готовый салат можно поставить на несколько часов в холодильник для пропитки.

Напомним, как приготовить салаты "Валерия" и "Луиза", которые тоже станут интересной новинкой на праздничном столе.