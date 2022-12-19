Вкуснейшее грузинское блюдо. Рецепт салата "Тбилиси"

В состав входят простые ингредиенты, но вместе они дают потрясающий вкус

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В салате "Тбилиси" сочетаются многие из традиционных грузинских продуктов и приправ. Салат получается с освежающим и пикантным вкусом, а говядина придает ему сытности.

Рецептом салат поделился кулинарный блогер, который пишет под ником "Кухня с акцентом".

Салат "Тбилиси"

Ингредиенты:

Говядина — 250 гр;

Грецкие орехи — 50 гр;

Две красные луковицы;

Фасоль консервированная — 250 гр;

Сладкий перец — 1 шт.

Кинза — 30 гр;

Острый красный перец — 1 шт. ;

Чеснок — 2-3 зубчика;

Маринад для лука:

Соль — 0,5 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Уксус винный — 2 ст.л.;

Заправка:

Оливковое масло — 5 ст. л.;

Винный уксус — 2 ст.л.;

Хмели-сунели — 1 ч.л.;

Черный перец, соль.

Для начала отвариваем говядину. Чтобы получилось вкусное мясо – кусок говядины опускаем в кипящую воду.

Отваренное мясо, достаем и остужаем.

Потом подготавливаем орехи. Их нужно прокалить на сухой сковороде. И следить, чтобы они не подгорели.

Потом маринуем лук. Для этого нарезаем его тонкими полукольцами, складываем в миску, добавляем сахар и соль и перемешиваем руками, слегка приминая. Добавляем красный винный уксус.

С красной фасоли сливаем жидкость и перекладываем в миску. Добавляем говядину и мелко нарезанную кинзу. Сладкий перец нарезаем полосками, чеснок – мелко, или пропускаем через пресс.

Орехи измельчаем ножом, но не в кашу, а так, чтобы чувствовалась структура. Из острого перца убираем семена и нарезаем тонкими полосками, можете заменить хлопьями сушеного острого перца. Или вовсе можете его убрать.

В отдельной мисочке смешиваем ингредиенты для заправки и добавляем в салат. Перемешиваем и оставляем хотя бы на полчаса.

Вы также можете приготовить праздничный салат с курицей и черносливом, который придаст салату копченый вкус.