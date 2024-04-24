Спагетти с фрикадельками, как в мультфильме "Леди и Бродяга": рецепт вкусного блюда

Милый мультфильм Диснея радует поклонников с 1955 года. И спагетти с фрикадельками, которыми угощаются главные герои, приготовить очень просто.

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В одном из самых любимых мультфильмов Диснея, в "Леди и Бродяге" 1955 года, есть запоминающаяся сценка: когда леди-кокер-спаниель и дворняга, который за ней ухаживает, отправляются в "Тони", классический нью-йоркский итальянский ресторан. Там есть все: клетчатые скатерти, свечи в бутылках из-под кьянти, хлебные палочки и, конечно же, спагетти с фрикадельками. Мы все знаем , что происходит дальше: влюбленные едят одну спагеттину и в итоге целуются. И это очаровательно. Такие же спагетти с фрикадельками вы можете приготовить и на своей кухне. Рецептом поделились на сайте The Guardian.

Спагетти с фрикадельками из мультфильма "Леди и Бродяга"

Ингредиенты:

250 г черствого белого хлеба без корочек;

250 мл молока;

300 г свиного фарша;

соль и молотый перец;

1 чайная ложка молотой корицы;

оливковое масло;

1 большая луковица, очищенная и очень мелко нарезанная;

1 большой стебель (палочка) сельдерея, очищенная и очень мелко нарезанная;

1 большая морковь, очищенная и очень мелко нарезанная;

500 мл пассаты из томатов;

350 г спагетти;

много тертого пармезана для подачи.

Хлеб поломайте на небольшие куски, положите в миску с молоком и оставьте на 20 минут пропитываться. Выжмите и отложите в сторону.

Положите фарш в большую миску, щедро приправьте, затем добавьте корицу, отжатый хлеб и перемешайте руками до однородной массы. Руками отщипывайте небольшие порции фарша и формируйте фрикадельки размером с вишню. И откладывайте в сторону.

Налейте немного масла в большую сковороду с плоским дном и поставьте на слабый огонь, затем осторожно обжарьте лук, сельдерей и морковь с небольшим количеством соли и перца, периодически помешивая, около 10 минут – не позволяйте им стать коричневыми. Добавьте пассату и готовьте на слабом огне, чтобы она медленно уварилась. Это займет около 20 минут, пока она не загустеет.

Положите фрикадельки в соус и дайте им повариться в соусе около 15 минут, пока они не будут готовы. В зависимости от размера сковороды, если фрикадельки не полностью погружены в жидкость, возможно, вам придется добавить еще немного пассаты (или даже воды), чтобы немного разбавить соус.

Пока фрикадельки и соус готовятся, отварите спагетти в кипящей подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, затем слейте воду.

Выложите макароны в форму с фрикадельками, перемешайте все вместе, затем попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправы, а также добавьте еще немного оливкового масла. Разложите по четырем тарелкам, посыпьте большим количеством тертого пармезана и подавайте.

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