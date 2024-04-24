Рыба с молодыми картофелем в духовке: изюминка постного меню

При подаче блюдо посыпьте зеленью. Так оно будет еще ароматнее.

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Молодой картофель и рыба, запеченные в духовке, – вкусное и полезное блюдо, которое идеально подходит для постного меню. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Рыба с молодыми картофелем в духовке

Ингредиенты:

рыба – 1 шт.

молодой картофель – 300 гр;

помидоры – 2-3 шт;

луковица – 1/2 шт;

перец – 1 шт;

соль, перец – по вкусу;

сметана – 2 ст. л;

прованские травы;

горчица – 1 ч. л;

мед – 1 ч. л;

масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Молодой картофель отварить и порезать его пополам. Лук, помидоры, перец порезать.

Рыбу почистить и сделать на ней насечки.

Для соуса смешать сметану, мед, горчицу, растительное масло. Чтобы было вкуснее, можно добавить любимую приправу.

На пергамент выложить картофель, овощи, добавить соль, перец и прованские травы. На верх выложить рыбу и полить соусом. Отправить все в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.

При подаче можно посыпать зеленью.

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