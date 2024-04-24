Риба з молодою картоплею в духовці: родзинка пісного меню

Під час подачі страву посипте зеленню. Так вона буде ще ароматнішою.

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Молода картопля та риба, запечені в духовці, — смачна та корисна страва, яка ідеально підходить для пісного меню. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Риба з молодою картоплею в духовці

Інгредієнти:

риба — 1 шт.

молода картопля — 300 г;

помідори — 2-3 шт;

цибулина — 1/2 шт;

перець — 1 шт;

сіль, перець — за смаком;

сметана — 2 ст. л;

прованські трави;

гірчиця — 1 ч. л;

мед — 1 ч. л;

олія рослинна — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Молоду картоплю відварити і порізати її навпіл. Цибулю, помідори, перець порізати.

Рибу почистити і зробити на ній насічки.

Для соусу змішати сметану, мед, гірчицю, олію. Щоб було смачніше, можна додати улюблену приправу.

На пергамент викласти картоплю, овочі, додати сіль, перець і прованські трави. На верх викласти рибу і полити соусом. Відправити все в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 20-25 хвилин.

Перед подачею можна посипати зеленню.

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