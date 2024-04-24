Риба з молодою картоплею в духовці: родзинка пісного меню
Під час подачі страву посипте зеленню. Так вона буде ще ароматнішою.
Молода картопля та риба, запечені в духовці, — смачна та корисна страва, яка ідеально підходить для пісного меню. Як її приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".
Риба з молодою картоплею в духовці
Інгредієнти:
- риба — 1 шт.
- молода картопля — 300 г;
- помідори — 2-3 шт;
- цибулина — 1/2 шт;
- перець — 1 шт;
- сіль, перець — за смаком;
- сметана — 2 ст. л;
- прованські трави;
- гірчиця — 1 ч. л;
- мед — 1 ч. л;
- олія рослинна — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Молоду картоплю відварити і порізати її навпіл. Цибулю, помідори, перець порізати.
Рибу почистити і зробити на ній насічки.
Для соусу змішати сметану, мед, гірчицю, олію. Щоб було смачніше, можна додати улюблену приправу.
На пергамент викласти картоплю, овочі, додати сіль, перець і прованські трави. На верх викласти рибу і полити соусом. Відправити все в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 20-25 хвилин.
Перед подачею можна посипати зеленню.
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