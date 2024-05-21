Салат со свининой и огурцами по-азиатски: как приготовить оригинальное блюдо
Такой салат может быть самостоятельным блюдом, поскольку наличие свинины делает его очень сытным.
Если хотите разнообразить свое повседневное меню вкусным и сытным блюдом, рекомендуем приготовить салат со свининой и огурцом по-азиатски. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Сборник рецептов".
Салат со свининой и огурцами по-азиатски
Ингредиенты:
- огурцы – 400-500 гр;
- свинина – 400 гр;
- соевый соус – 3 ст. л;
- винный уксус – 2 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- кориандр – 0,5 ч. л;
- оливковое масло – 2 ст. л. (+ для жарки);
- сладкий чили соус – 1 ст. л;
- лук репчатый – 1 шт;
- болгарский перец – 1-2 шт;
- молотый черный перец;
- соль.
Способ приготовления:
Огурцы порезать кубиками, замариновать с соевым соусом, винным уксусом, измельченным чесноком, кориандром и оливковым маслом на 20-30 минут.
Свинину обжарить на сильном огне в течение 5 минут, затем добавить туда же нарезанный лук. Посолить, поперчить и жарить еще 7-8 минут. Добавить нарезанный болгарский перец и продолжать жарить на умеренном огне еще 5 минут.
Готовое мясосмешать с огурцами, добавить чили и оставить салат мариноваться на 30 минут.
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