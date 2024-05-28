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Еда

Салат с говядиной: рецепт яркого, ароматного и вкусного блюда (видео)

салат с говядиной и овощами, рецепт салата
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Салат обладает невероятным вкусом и ароматом. а на столе выделяется ярким видом.

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Если хочется вкусного и в то же время легкого салата, воспользуйтесь рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовьте питательное и невероятно аппетитное блюдо. Оно не только разнообразит повседневное меню, но и достойно украсит праздничный стол, поскольку выглядит очень ярко.

Салат с говядиной

Ингредиенты:

  • говядина отварная — 300 гр;
  • помидор — 2 шт;
  • болгарский перец — 2 шт(желтый и красный);
  • огурец свежий — 1–2 шт;
  • лук синий — 1/2 шт;
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • соль, перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло — 100 мл;
  • соевый соус — 2 ст. л;
  • петрушка.

Способ приготовления:

Говядину отварить до готовности, нарезать соломкой. Огурец, перец и помидор помыть, перец почистить от плодоножки и семян. Все овощи порезать соломкой. Выложить все в салатник, добавить горошек. Выдавить чеснок. По чесноку полить нагретым маслом (так лучше раскроется аромат и вкус), добавить соевый соус, соль, перец и измельченную зелень и перемешать.

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