Салат с говядиной: рецепт яркого, ароматного и вкусного блюда (видео)

Салат обладает невероятным вкусом и ароматом. а на столе выделяется ярким видом.

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Если хочется вкусного и в то же время легкого салата, воспользуйтесь рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовьте питательное и невероятно аппетитное блюдо. Оно не только разнообразит повседневное меню, но и достойно украсит праздничный стол, поскольку выглядит очень ярко.

Салат с говядиной

Ингредиенты:

говядина отварная — 300 гр;

помидор — 2 шт;

болгарский перец — 2 шт(желтый и красный);

огурец свежий — 1–2 шт;

лук синий — 1/2 шт;

горошек консервированный — 1 банка;

соль, перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

масло — 100 мл;

соевый соус — 2 ст. л;

петрушка.

Способ приготовления:

Говядину отварить до готовности, нарезать соломкой. Огурец, перец и помидор помыть, перец почистить от плодоножки и семян. Все овощи порезать соломкой. Выложить все в салатник, добавить горошек. Выдавить чеснок. По чесноку полить нагретым маслом (так лучше раскроется аромат и вкус), добавить соевый соус, соль, перец и измельченную зелень и перемешать.

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