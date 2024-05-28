Салат с говядиной: рецепт яркого, ароматного и вкусного блюда (видео)
Салат обладает невероятным вкусом и ароматом. а на столе выделяется ярким видом.
Если хочется вкусного и в то же время легкого салата, воспользуйтесь рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовьте питательное и невероятно аппетитное блюдо. Оно не только разнообразит повседневное меню, но и достойно украсит праздничный стол, поскольку выглядит очень ярко.
Салат с говядиной
Ингредиенты:
- говядина отварная — 300 гр;
- помидор — 2 шт;
- болгарский перец — 2 шт(желтый и красный);
- огурец свежий — 1–2 шт;
- лук синий — 1/2 шт;
- горошек консервированный — 1 банка;
- соль, перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло — 100 мл;
- соевый соус — 2 ст. л;
- петрушка.
Способ приготовления:
Говядину отварить до готовности, нарезать соломкой. Огурец, перец и помидор помыть, перец почистить от плодоножки и семян. Все овощи порезать соломкой. Выложить все в салатник, добавить горошек. Выдавить чеснок. По чесноку полить нагретым маслом (так лучше раскроется аромат и вкус), добавить соевый соус, соль, перец и измельченную зелень и перемешать.
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