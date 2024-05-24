Закусочний салат Капрезе: простий рецепт сезонної страви

Порівняно з класичною версією, цей салат Капрезе містить й інші інгредієнти. І в підсумку у вас виходить дуже смачна страва на вечерю.

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Капрезе — справжня класика італійської кухні, проста, але смачна страва, в основі якої три основні інгредієнти: моцарела, помідори та базилік. У цьому салаті класичний смак салату доповнюють грінки, свіжий огірок і підсмажене гарбузове насіння. У результаті виходить ситна й оригінальна страва, що ідеально підходить як для закуски, так і для основної страви влітку, коли не хочеться довго стояти біля плити. Рецептом поділилися на сайті Сuxxiaio.

Закусочний салат Капрезе

Інгредієнти:

3 кульки моцарели;

3 твердих стиглих помідори;

1 огірок;

3 маленьких, дуже свіжих кабачки;

1 лайм;

3 столові ложки гарбузового насіння;

1 багет;

свіжий орегано;

6 столових ложок оливкової олії;

Вимийте та очистіть кабачки й огірки. Частково очистіть огірок і наріжте його скибочками. Нарізаємо кабачки дуже тонкими скибочками. Приготуйте маринад: вичавіть лайм, вилийте сік у невелику миску, додайте олію, сіль і кілька листочків свіжого орегано. Розкладіть овочі на дві різні тарілки, посоліть і полийте маринадом, залишивши відпочивати на чверть години.

Наріжте багет круглими скибочками і злегка підсмажте на гарячій сковороді. Залиште остигати. Нарізаємо помідори та моцарелу.

Також підсмажте гарбузове насіння. Приступайте до складання сервірувальної страви, чергуючи шматочки різних інгредієнтів на свій смак. На завершення полийте залишками маринаду і крупно нарізаним гарбузовим насінням. Прикрасьте свіжим орегано і подавайте.

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